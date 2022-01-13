ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на пів року

Європейський Союз у четвер, 13 січня, вирішив продовжити на пів року економічні санкції щодо Росії, запроваджені через ситуацію в Україні. Як повідомляється на сайті Ради ЄС, обмежувальні заходи до окремих секторів російської економіки продовжені до 31 липня.

"Рішення прийнято на основі останньої оцінки стану виконання мінських домовленостей. У світлі того, що Росія не повністю виконала ці угоди, лідери ЄС одноголосно вирішили продовжити дію економічних санкцій проти країни", - йдеться у повідомленні.

Санкції включають обмеження доступу низки російських банків і компаній до ринків капіталу ЄС та забороняють фінансову допомогу чи посередництво щодо російських фінустанов. Також заборонений імпорт та експорт оборонної продукції та товарів подвійного призначення для військового використання. Крім того, санкції обмежують доступ Росії до деяких чутливих технологій, які можна використати в енергетичному секторі, зокрема у видобутку та розвідці нафти.

Інші санкції

Євросоюз запровадив економічні санкції проти РФ 31 липня 2014 року, після чого постійно продовжував їх.

Крім цих обмежень в ЄС також діють санкції щодо Росії за анексію в України Криму. Наразі вони чинні до 23 червня. Обмеження передбачають заборону імпорту до ЄС продуктів з Криму та інвестиції в анексований півострів. Санкції забороняють експорт товарів і технологій у секторах транспорту, телекомунікацій та енергетики. Серед іншого, це стосується розвідки та видобутку нафти, газу та інших ресурсів. Також вони поширюються і на туристичні послуги.

Через загрозу чергового нападу Росії на Україну Євросоюз неодноразово погрожував Кремлю швидкими й жорсткими санкціями, втім досі не оприлюднив проєкт конкретних заходів.

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