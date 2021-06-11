ЄС подовжив на рік санкції за анексію Криму та Севастополя

Європейський Союз подовжив на рік дію санкцій, запроваджених за незаконну анексію Криму та Севастополя Росією. Це рішення Рада ЄС ухвалив у понеділок, 21 червня. Отже, санкції триватимуть до 23 червня 2022 року.

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Санкції передбачають заборону на імпорт до ЄС продуктів, які походять з Криму та Севастополя. Заборонені також інвестиції в анексований український півострів. Обмеження поширюються і на туристичні послуги. Санкції також забороняють експорт товарів і технологій у секторах транспорту, телекомунікацій та енергетики. Серед іншого, це стосується розвідки та видобутку нафти, газу та інших ресурсів.

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Нагадаємо, що в лютому 2014 року озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків захопили органи влади Автономної республіки Крим та стратегічні об'єкти. Згодом президент РФ Володимир Путін визнав, що це були російські військові. А 16 березня 2014 року на території Криму та Севастополя відбувся невизнаний світовою спільнотою "референдум", за результатами якого Росія включила півострів до свого складу. Ані Україна, ані Німеччина, ані ЄС не визнали результати цього "референдуму". Більшість міжнародної спільноти вважає анексію Криму незаконною, а країни Заходу запровадили проти Росії через ці дії економічні санкції. Санкції ЄС уперше набули чинності в червні 2014 року.