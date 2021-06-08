Підвісна карта України без Криму - скандальна прикраса виробництва Німеччини

Відколи Росія 2014 року окупувала та анексувала український півострів Крим, зображення України на географічних картах стало гострополітичним питанням. В Україні Крим позначають як українську територію. На виданих у Росії картах півострів подають як територію РФ. На Заході зазвичай зафарбовують Крим на картах у ті ж кольори, що й решту України, хоч у деяких випадках і позначають його як спірну територію. Наприклад, інтернет-гігант Google на своїх онлайн-картах для користувачів з Німеччини відділяє від України Крим пунктирною лінією (державний кордон позначено суцільною).

А от німецька фірма S.W.W. Schmuckwaren GmbH з містечка Леонберг, що біля Штутгарта, виробляє й продає золоті та срібні підвіски у формі карти України, але взагалі без Криму. Залежно від розміру та матеріалу вартість кулона становить від 22,95 до 295,95 євро. Фірма виробляє схожі ювелірні вироби з обрисами багатьох інших країн світу, проте вони відповідають міжнародно визнаним кордонам цих країн.

"Технічно неможливий" Крим?

Чому комусь у Німеччині спало на думку виробляти підвіски у вигляді карти України без Криму? DW звернулася з цим запитанням до директора фірми-виробника Свена Вільгельма (Sven Wilhelm). У відповідь він заявив, що цей ювелірний виріб не має жодного політичного підґрунтя. За його словами, зробити підвіску-карту, де півострів був би приєднаний до материкової частини України, просто "технічно неможливо".

На зауваження DW, що в такому вигляді карта-підвіска не відповідає міжнародно визнаним кордонам України, Вільгельм зауважив, що ті, кому цей виріб не подобається, не мусять його купувати. "Ви можете замовити у мене також окрему підвіску з Кримом і носити їх разом", - запропонував компромісний, на його думку, варіант директор S.W.W. Schmuckwaren GmbH.

Швидка реакція OTTO

Утім, підвіски з Україною без Криму донедавна можна було купити не лише у фірми-виробника, але й на сайтах таких велетнів інтернет-торгівлі як OTTO та Amazon. DW зв'язалася з обома компаніями та попросила пояснити, чому на їхніх торговельних майданчиках продається ювелірний виріб, який не відображає визнані світовою спільнотою кордони України.

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Відреагували компанії на запит по-різному. Німецький концерн OTTO, який багато хто в Україні знає ще за каталогами посилкової торгівлі, миттєво вилучив підвіску зі свого сайту. За словами речника концерну Франка Зургольта (Frank Surholt), OTTO також висунув до продавця вимогу ніколи більше не продавати через сайт otto.de цей або схожий товар.

Скандальну прикрасу все ще можна придбати на сайті amazon.de

А от у німецькому підрозділі компанії Amazon взяли до відома запит DW, але згодом відмовилися коментувати цю ситуацію. Підвіски з картою України без Криму станом на 11 червня все ще можна купити на німецькому сайті Amazon.

Фальшиві карти

Попри те, що міжнародна спільнота визнає Крим частиною території України, в різних куточках світу півострів час від часу зображають розділеним кордоном із материком. Такі скандали спалахують навіть у тих країнах, які є надійними союзниками України. Наприклад, у 2018 році естонське видавництво Studium випустило підручник англійської, де анексований Крим було позначено як територію Росії. Міністерство освіти та науки Естонії згодом відкликало цей підручник.

У західних ЗМІ теж іноді з'являються карти України без Криму. Таких помилок припускалися британська телерадіокомпанія BBC, французька газета Le Monde, франко-німецький культурний телеканал ARTE, американське видання The New York Times тощо. Та зазвичай західні засоби масової інформації оперативно реагують на звернення читачів або українських дипломатів і виправляють хибні карти.

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Нагадаємо, що в лютому 2014 року озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків захопили органи влади Автономної республіки Крим та стратегічні об'єкти. Згодом президент РФ Володимир Путін визнав, що це були російські військові. А 16 березня 2014 року на території Криму та Севастополя відбувся невизнаний світовою спільнотою "референдум", за результатами якого Росія включила півострів до свого складу. Ані Україна, ані Німеччина, ані ЄС не визнали результати цього "референдуму". Більшість міжнародної спільноти вважає анексію Криму незаконною, а країни Заходу запровадили проти Росії через ці дії економічні санкції.

Дивитись відео 05:53 Поділитись Як у Німеччині реагують на закиди РНБО про відповідальність Берліна за анексію Криму (08.06.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3uaHl Як у Німеччині реагують на закиди РНБО про відповідальність Берліна за анексію Криму (08.06.2021)