П'ять держав виступили за подальшу підтримку нерозповсюдження ядерної зброї

П'ять ядерних держав - Китай, Росія, Великобританія, США та Франція виступили зі спільною заявою про підтримку договору про нерозповсюдження ядерної зброї та взаємне ненацілювання ракет. Країни заявили, що "вважають своєю першочерговою відповідальністю не допустити війну між державами, які володіють ядерною зброєю", - ідеться у заяві лідерів держав, опублікованій на сайті Кремля у понеділок, 3 січня.

"Ми заявляємо, що у ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв'язана. Оскільки застосування ядерної зброї мало б далекосяжні наслідки, ми також підтверджуємо, що ядерні озброєння - поки вони продовжують існувати - мають служити оборонним цілям, стримуванню агресії і запобіганню війні. Ми вважаємо, що слід запобігати подальшому розповсюдженню таких озброєнь", - наголошується в заяві.

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Сторони підкреслили важливість збереження і дотримання всіх чинних угод щодо нерозповсюдження ядерної зброї, роззброєння та контролю озброєння. Окрім того, п'ять країн зобов'язались зберігати та посилювати національні заходи запобігання несанкціонованому або ненавмисному використанню ядерної зброї. "Ми знову заявляємо про актуальність раніше зроблених нами заяв про ненацілювання і підтверджуємо, що наша ядерна зброя не націлена одна на одну чи будь-яку іншу державу", - ідеться в заяві.

Окрім того, сторони заявили про намір шукати двосторонні та багатосторонні заходи, які дозволять уникати воєнної конфронтації, підвищувати рівень взаєморозуміння між країнами та запобігати перегонам озброєнь, "якы нікому не буде корисною і стануть загрозою для всіх".

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РФ розраховує, що ця заява знизить міжнародне напруження

Москва розраховує, що ця спільна заява п'яти країн допоможе знизити міжнародне напруження та запобігти гонкам озброєнь між країнами, заявила офіційна представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, цитує "Інтерфакс".

За її словами, ця заява мала бути оприлюднена у зв'язку з початком 10-ї конференції з розгляду дії договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Вона мала початися 4 січня у Нью-Йорку, США, проте була перенесена через ускладнення епідеміологічної ситуації. Сторони, за словами Захарової, вирішили не відтерміновувати оприлюднення цієї заяви.

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