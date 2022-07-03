Зеленський про відступ з Лисичанська: Ми повернемось

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 2 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами неділі, 3 липня (час київський).

++23.10++

Президент України Володимир Зеленський пояснив у своєму традиційному вечірньому зверненні причини відведення українських військ з окремих ділянок фронту, зокрема, з Лисичанська. "Якщо командування нашої армії й забирає людей із певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, - зокрема, це стосується й Лисичанська, - це означає лише одне: ми повернемося завдяки нашій тактиці та завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї. Україна нічого не віддає", - запевнив Зеленський. "Не меншу роль відіграє й те, що ми бережемо життя наших воїнів. Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе", - наголосив глава української держави.

Попри відступ українських захисників на окремих ділянках фронту, Зеленський вказує на те, що українські військові знищують "потенціал окупантів". "І, звісно, отримані нами системи HIMARS, сучасні гармати та інша зброя від партнерів відіграють при цьому важливу роль", - додав він.

++22.29++

Російські війська обстріляли дві громади у Криворізькому районі. Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав, повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул. "У Криворізькому районі вони обстріляли територію Зеленодольської громади - Велику Костромку та сам Зеленодольськ. Зруйновано три будинки у дачному селищі. Також було обстріляно прикордонні території Широківської громади, виникла пожежа на одному з полів. Слава Богу, без втрат", - написав Вілкул у Facebook.

++22.13++

Унаслідок російського обстрілу села Безруки на Харківщині загинуло троє цивільних осіб, ще одна отримала поранення, повідомив голова громади В'ячеслав Задоренко. "Загинуло троє цивільних осіб: двоє чоловіків 52-х та 55-ти років і 41-річна жінка. Ще одну поранену 81-річну жінку, на щастя, медикам "швидкої" вдалося врятувати та доставити до лікарні", - написав він у Facebook.

++22.01++

Унаслідок обстрілу Слов'янська загинуло шестеро людей, серед яких дитина, повідомив мер міста Вадим Лях. "Попередньо - 6 загиблих, 15 поранених. Серед загиблих - дитина. Серед поранених - працівник комунального підприємства", - написав він у Facebook. За словами Ляха, від обстрілів постраждали різні мікрорайони міста, а руйнування зафіксовано в житловому секторі, Комунальному автотранспортному підприємстві, тролейбусному управлінні, фільтрувальній станції.

++21.08++

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відповів на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова про те, що мирний договір можливий лише за повного виконання умов Росії. "Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача воєнних злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України. Російська сторона чудово знає наші умови. Шеф Пєскова (Володимир Путін - Ред.) може не переживати: настане час, і ми зафіксуємо їх на папері", - написав Подоляк у Twitter.

++20.27++

На окупованій росіянами частині Запорізької області невідомі підірвали 3 липня залізничний міст між Мелітополем і Токмаком. "Вибух стався в окупованому селі Любимівка", - повідомив сайт Сил спецоперацій "Спротив". За даними сайту, саме цією гілкою залізниці російські окупаційні сили переганяли зброю та військову техніку на фронт. Напередодні цей інфоресурс повідомив про інцидент з російським бронепотягом, що перевозив боєприпаси. За даними інфоресурсу, бронепотяг "випадково" зійшов з рейок на ділянці залізниці між Якимівкою та Мелітополем.

++20.13++

Російські війська форсували на Краматорському напрямку річку Сіверський Донець і намагаються розвинути успіх та захопити Білогорівку, повідомив Генштаб ЗСУ в традиційному вечірньому зведенні. Зафіксовано також артобстріли поблизу Григорівки та Білогорівки.

Також російські агресори на Лисичанському напрямку вели штурмові дії у напрямку Золотарівки та захопили цей населений пункт.

На Бахмутському напрямку російські окупаційні війська обстрілюють з артилерії райони Соледара, Покровського, Бахмута та Клинового. Наступальні дії росіян у напрямку Ниркове-Берестове українські війська успішно відбили. Також російські війська без успіху намагалися провести розвідку боєм у напрямку Василівка-Берестове та вели штурмові дії на напрямках Вовчоярівка-Спірне та Миколаївка-Спірне, але відійшли, зазнавши значних втрат.

На Слов'янському напрямку росіяни обстріляли з артилерії території неподалік Долини, Курульки, Богородичного, Адамівки та Гусарівки. Українські підрозділи відбили штурм росіян у напрямку Пасіка-Долина.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни завдали артобстрілів у районі населених пунктів Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Времівка, Гуляйполе, Чарівне. Агресор також завдав авіаударів неподалік Кам'янки, Авдіївки та Шевченко, йдеться в зведенні.

На Харківському напрямку основні зусилля росіян зосереджено на недопущенні просування українських військ у напрямку державного кордону. Повідомляється про вчинення артобстрілів росіянами в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Малинівка, Черкаська Лозова та Чепіль.

Так само з артилерії та мінометів росіяни обстріляли на Сіверському напрямку райони прикордонних населених пунктів Бачівськ та Вовківка Сумської області.

На Миколаївському напрямку фіксують подальші ракетні удари по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються не допустити просування підрозділів Сил оборони на ймовірних напрямках наступу, кажуть у Генштабі.

++19.40++

Українські військові були змушені залишити місто Лисичанськ на Луганщині під тиском російських агресорів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці в Facebook. "Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів", - йдеться в повідомленні. Також у Генштабі ЗСУ зазначили, що росіяни проводять наступ за "кратної переваги" в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі. "Продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід", - пояснили в Генштабі ЗСУ.

++19.26++

У Туреччині митники затримали російське вантажне судно з, імовірно, краденим українським зерном із Бердянська, повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар. "Судно зараз стоїть перед входом до порту, воно затримане митними органами Туреччини. Завтра, у понеділок, буде відомча нарада, на якій визначать подальшу долю цього судна", - розповів посол в ефірі телемарафону. Дипломат також висловив сподівання, що судно заарештують, а майно конфіскують і "притягнуть до відповідальності всіх, хто причетний до цієї оборудки".

За словами Боднара, нинішній випадок - "фактично спроба пробити такий коридор для виходу з окупованих портів, в тому числі Маріуполя, для того, щоб вивозити наше майно". Водночас кораблі, які виходять з окупованого Криму, мають сфальсифіковані документи, де зазначено, що вони нібито йдуть з російських портів з російським майном, додав український дипломат.

++19.07++

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз пообіцяв подальшу військову підтримку Україні, включаючи бронетехніку та безпілотники. За словами Албаніза, Україна отримає від Австралії ще 14 бронетранспортерів, 20 бронемашин Bushmaster і кілька безпілотників. Таку заяву австралійський прем'єр зробив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Говорячи про обсяги нового пакета військової підтримки для України, Албаніз наголосив, що Канберра надасть Києву техніки та спорядження на "сто мільйонів доларів", не уточнивши, про які саме долари йдеться - австралійські чи американські.

++18.52++

Унаслідок вчиненого в неділю російськими військами обстрілу Харківського району загинуло троє осіб, ще одна людина отримала поранення, повідомив у Telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, три людини загинули, одна жінка отримала поранення", - написав посадовець.

++18.43++

З вересня цього року чеські винищувачі охоронятимуть повітряний простір сусідньої Словаччини. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час теледебатів зі своїм словацьким колегою Едуардом Хегером. "Я не бачу тут жодних проблем, уряд, звичайно, схвалить це", - сказав прем'єр Чехії, якого цитує інформагенція Reuters.

Раніше Словаччина попрохала своїх союзників по НАТО захистити її повітряний простір, оскільки власні винищувачі МіГ-29 словацький уряд планує передати Україні. Ще 2018 року Словаччина замовила у США кілька винищувачів F-16і. Перший із замовлених бойових літаків може прибути до Словаччини вже цього року. Однак, повне завершення замовлення очікується не раніше 2024 року, а не наступного року, як планувалося раніше, пише Reuters.

++17.53++

Міністерка ФРН з питань економічної співпраці та розвитку Свенья Шульце (Svenja Schulze) назвала головні напрямки повоєнної відбудови України. За її словами, метою такої орієнтованої на реформи відбудови має стати створення сучасної системи держуправління, ефективна боротьба з корупцією, стала інфраструктура та енергетична безпека.

"Відбудова України буде величезним завданням, що триватиме десятиліття і коштуватиме кількасот мільярдів євро", - сказала Шульце перед початком дводенної конференції в швейцарському Лугано в коментарі інформагенції dpa.

"Для виконання цього масштабного завдання потрібні (...) захищена від кризи економіка, активне громадянське суспільство, сильний голос дівчат і жінок, вільні ЗМІ та всі рівні управління аж до муніципалітетів", - пояснила Шульце.

На конференції в Лугано представники української влади мають представити план повоєнного відновлення України.

++17.04++

Міністр освіти й науки Сергій Шкарлет заявив, що невдовзі російський поетів і письменників виключать зі шкільної програми. "Очікуємо, що таке рішення буде ухвалено найближчим часом... комісія вже рекомендувала, на сьогодні опрацьовують фахівці міністерства", - сказав Шкарлет в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна". Урядовець зазначив, що це питання є дуже дражливим, оскільки в Україні немає сімей, які не постраждали б від російської агресії. Шкарлет наголосив, що освітній процес вже з нового навчального року зазнає змін.

++16.52++

Україну не позбавлять статусу кандидата в члени Євросоюзу, оскільки всі вимоги Європейської Комісії Київ виконає. Таке переконання висловив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"Я не уявляю і не допускаю можливості, що статус кандидата може бути забраний, зупинений тощо. Ми виконували та перевиконували і в часі, і в кількості всі умови Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, і я впевнений, що Україна буде вчасно і ефективно проводити всі переговорні процедури, виконувати всі умови, які є, тому тут я не бачу сьогодні загроз", - визнав керівник українського уряду.

++16.04++

Унаслідок обстрілу Слов'янська загинули шестеро людей і 15 поранені, повідомило "Суспільне" з посиланням на речницю Донецької ОВА Тетяну Ігнатченко. Також були три ракетні удари по Краматорську, унаслідок чого "повністю знищений готель, пошкоджена дорога в житловому масиві", зазначила Ігнатченко.

++16.00++

Штайнмаєр: Після війни в Україні світ - "на порозі нової ери"

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вважає, що світ перебуває "на порозі нової ери" - після війни в Україні не можна буде займатися звичною політикою та бізнесом так, ніби нічого не сталося.

Франк-Вальтер Штайнмаєр

За його словами, "жорстока агресивна війна Росії проти України стала причиною найсильнішої динаміки геополітичних і геоекономічних змін", кінець та наслідки яких важко передбачити. Штайнмаєр вважає, що тепер світові потрібна політична, військова та економічна переорієнтація. Однією з цілей він назвав незалежність від авторитарних держав.

Читайте докладніше: Президент Німеччини заявив про початок "нової ери" після війни в Україні

++15.44++

Верховний суд справедливості Ізраїлю (БАГАЦ) скасував своєю ухвалою розпорядження міністерки внутрішніх справ країни Айелет Шакед про позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до Ізраїлю, видане після початку повномасштабної війни в Україні. Про це повідомило російськомовне ізраїльське видання NEWSru.co.il.

В ухвалі Вищого суду справедливості зазначається, що інтерпретація відповідачами законодавчого акту про скасування віз для громадян України "не збігається з тим, що зазначено в законодавчому акті", і що рішення про позбавлення українців можливості в'їжджати до Ізраїлю без віз на період війни "не є законним", зазначає видання.

"Згідно з рішенням БАГАЦу, громадяни України зможуть в'їжджати в Ізраїль на три місяці без необхідності подавати для цього особливе прохання", - йдеться в повідомленні. У ньому уточнюється, що суд також зобов'язав відповідача (державу Ізраїль) виплатити судові витрати в розмірі 20 тисяч шекелів.

Раніше адвокатська контора Томера Варша в Ізраїлі подала в БАГАЦ петицію проти рішення керівниці МВС Ізраїлю Айелет Шакед обмежити кількість українських біженців в Ізраїлі п'ятьма тисячами. Позивачі вимагали від влади Ізраїлю дотримуватися міждержавних угод про безвізовий в'їзд до Ізраїлю громадян України.

Посольство України висловило підтримку петиції, нагадує "Інтерфакс-Україна".

Зеленський привітав рішення суду

На ухвалу ізраїльських судочинців відреагував президент України Володимир Зеленський. У своєму дописі в соцмережі Twitter Зеленський наголосив: "Вітаю рішення Верховного Суду Держави Ізраїль, що зобов'язує уряд скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян України. Верховенство права і повага до прав людини - це саме те, що вирізняє справжню, розвинену демократію!"

++15.10++

Російські війська атакували Краматорськ та Слов'янськ на Донеччині.

Як зазначив мер Слов'янська Вадим Лях, це найбільший обстріл міста за останній час. "До 15 пожеж, а також велика кількість поранених та вбитих", - повідомив очільник міста.

У Краматорську внаслідок обстрілу РФ з реактивної системи залпового вогню "Смерч" попередньо ніхто не постраждав. Втім, як розповів міський голова Олександр Гончаренко, є серйозні руйнування.

++14.46++

Німеччина прийняла вже понад 850 тисяч українських біженців

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер

Німеччина від початку війни Росії проти України вже прийняла понад 850 тисяч українських біженців - переважно жінок і дітей. Про це повідомила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю агентству dpa, оприлюдненому в неділю, 3 липня.

На тлі критики, що ФРН краще приймає біженців з Європи, ніж тих, хто тікав від війни на Близькому Сході, Фезер зазначила, що у країні дійсно вдосконалили процедуру в порівнянні з 2015 роком.

Читайте детальніше: Німеччина прийняла вже понад 850 тисяч українських біженців

++14.16++

У російському Бєлгороді загинули троє українців

Кількість загиблих у російському Бєлгороді зросла до чотирьох. За словами губернатора області В'ячеслава Гладкова, загинули троє громадян України та один громадянин РФ. За даними російських ЗМІ, загинула українська сім'я, яка виїхала в Бєлгород із Харкова після початку війни.

Тим часом у соціальних мережах розповсюджують фото зі снарядом, який влучив у багатоповерхівку в Бєлгороді. Військовий експерт Олег Жданов і розслідувачі Conflict Intelligence Team підтвердили російському виданню The Insider, що на фото - частина ракети зенітно-ракетного гарматного комплексу "Панцир", який є на озброєнні армії РФ. Пресслужба уряду Бєлгородського регіону підтвердила достовірність фото та заявила, що це уламок ракети протиповітряної оборони.

Українська влада досі не коментувала інформацію про вибухи в Бєлгороді та Курську.

++13.57++

Прем'єр Австралії відвідав Бучу, Ірпінь та Гостомель

В межах своєї першої поїздки в Україну прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь, що постраждали від дій російської армії. Про це повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, Албаніз був вражений від побаченого - зруйнованої цивільної інфраструктури, слідів від мін і знищеного аеропорту "Антонова". "Австралія підтримує Україну та виступає за справедливе покарання за злочини, що тут відбувалися", - цитує Кулеба австралійського прем'єра.

++13.33++

Як стверджує радник мера Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко, в місті згорів склад, де російські солдати зберігали награбоване.

Він також розповів, що отримав підтвердження, що 30 червня в акваторії Маріуполя на міні підірвався десантний катер Чорноморського флоту РФ, загинули троє моряків.

++13.05++

Шойгу доповів Путіну про захоплення всієї Луганщини

Російський танк на фоні зруйнованих армією РФ будинків у Попасній на Луганщині в травні

Російський міністр оборони Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну про "звільнення Луганської народної республіки", як сформулювала це пресслужба міністерства. Зокрема, Шойгу стверджує, що РФ встановила повний контроль над Лисичанськом і прилеглими населеними пунктами.

Раніше в неділю у щоденному зведенні міноборони РФ стверджувало, що їхні війська "замкнули кільце оточення навколо Лисичанська" та ведуть бої всередині міста.

Читайте докладніше: Міністр оборони РФ доповів Путіну про окупацію всієї Луганщини

++12.49++

Міністерство оборони РФ офіційно звинуватило Україну в обстрілах російських міст Бєлгород і Курськ, заявивши, що вона нанесла удари балістичними ракетами "Точка-У" з касетними боєприпасами та безпілотниками Ту-143 "Рейс" по "житлових кварталах, де немає ніяких військових об’єктів". Українська влада поки не коментувала інформацію.

++12.30++

На конференції у швейцарському Лугано, яка відбудеться 4-5 липня, українська делегація представить план післявоєнної відбудови України, який складається з приблизно двох тисяч сторінок, повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. За даними видання, план окреслить широкий перелік інфраструктурних і безпекових проєктів, інвестицій у клімат і цифрову економіку, а також диверсифікацію енергетичних ресурсів.

Донори нададуть українському уряду відгук на проєкт протягом найближчих місяців, основну частину фінансової допомоги на відбудову, обсяг якої може перевищити 500 мільярдів євро, дасть Європейський Союз, йдеться в матеріалі.

+11.57++

Тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді Миколаївської області, інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Протягом 2 липня обстрілів з боку РФ зазнали також Інгульська, Шевченківська, Радсадівська, Галицинівська та Первомайська громади. У Шевченківській громаді через обстріли селища Луч загинула людина.

++11.22++

РФ може провести "референдум" про приєднання Херсонщини - розвідка

У військовій розвідці Великобританії вважають, що окупаційна адміністрація захопленого РФ Херсона може провести псевдореферендум щодо приєднання області до Росії. Арешт 28 червня мера Херсона Ігоря Колихаєва розвідники вважають спробою придушення опору окупації, який триває на Херсонщині. У британській розвідці вважають, що пошук "якогось конституційного рішення" для обґрунтування окупації, ймовірно, є пріоритетною політичною ціллю для Росії. Для отримання бажаного результату, РФ із великою ймовірністю вдасться до фальсифікації голосування, йдеться у щоденному звіті.

++10.54++

У РФ звинувачують Україну в ударах по Бєлгороду і Курську

Крім Бєлгорода, вибухи вночі пролунали в російському Курську.

Наслідки вибухів у Бєлгороді

Губернатор Курської області Роман Старовойт стверджує, що це спрацювала протиповітряна оборона РФ, яка нібито збила два українських безпілотника "Стриж", що прямували до міста. Вибухи в Бєлгороді він також назвав "атакою противника".

В атаках на Бєлгород і Курськ Україну звинуватив і російський сенатор від провладної партії "Єдина Росія" Андрій Клішас. Він назвав це "прямим актом агресії з боку України" та закликав до "найжорсткішої, в тому числі воєнної відповіді".

Читайте детальніше: У РФ звинувачують Україну в ударах по Бєлгороду і Курську

++10.22++

Удар РФ по Харкову: ракета влучила в об'єкт критичної інфраструктури

О четвертій ранку РФ нанесла ракетні удари по Харкову. Влучили в один з об’єктів критичної інфраструктури Київського району. За попередньою інформацією від голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, постраждалих немає. "Також ворог вдарив по приватному домоволодінню в Новобаварському районі. У будинку та навчальному закладі, що поруч, від удару вибило вікна. Постраждала власниця будинку - 54 річна жінка - госпіталізована до лікувальної установи, стан - середній", - повідомив він.

Протягом доби 2 липня в області четверо поранених від обстрілів російською армією населених пунктів Харківщини.

++09.49++

Внаслідок атак РФ 2 липня на Донеччині загинули чотири людини: в Орлівці, Новомиколаївці, Красногорівці та Слов'янську, повідомив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. П'ятеро людей були поранені, зокрема двоє дітей у Добропіллі.

++09.42++

Зранку в неділю РФ вдарила по Криворізькому району Дніпропетровщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його даними, росіяни кілька разів влучили по дачному масиву у Зеленодольську, внаслідок чого зруйновані три будинки, ще один зазнав пошкоджень. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

++09.16++

ЗСУ знищили одну з чотирьох військових баз РФ у Мелітополі - мер

Вночі в неділю Збройні сили України вивели з ладу одну з чотирьох військових баз РФ у Мелітополі Запорізької області, повідомляє мер міста Іван Федоров. За його словами, ЗСУ нанесли по ній понад 30 ударів. Місто затягнуте димом, каже Федоров. "Наразі окупанти намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйнована міська інфраструктура. Цього не було!", - наголосив мер.

Також Федоров повідомив, що 2 липня в місті зійшов із рейок російський бронепоїзд з боєприпасами. За його словами, це сталося "завдяки силам спротиву".

++08.40++

Ситуація в Лисичанську

Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто - у вогні, пише в ранковому зведенні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто з незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент. Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це незважаючи на знищення декількох складів із ворожими боєприпасами. Несуть значні втрати, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті", - йдеться в повідомленні Гайдая.

Тим часом у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW) сказано, що, ймовірно, українські сили навмисно відступили з Лисичанська, що призвело до захоплення Росією міста 2 липня. "Геолокаційні записи показали, як російські війська невимушено обходять північні та південно-східні райони Лисичанська так, ніби українських сил мало або зовсім не лишилося в місті", - йдеться в повідомленні. В ISW також прогнозують, що російські війська, ймовірно, встановлять контроль над територією Луганської області, що залишилася, в найближчі дні, а тоді зосередяться на українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернути на Слов'янськ і Бахмут Донецької області.

++08.12++

Зведення генштабу ЗСУ

Збройні сили України відбили штурм росіян неподалік Прудянки на Харківщині, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ. Неподалік Мазанівки Донецької області сили РФ намагалися наступати, втім отримали відсіч і відійшли. Спроба наступу була також в районі населеного пункту Спірне на Донеччині, де зараз тривають бойові дії.

У зведенні зазначається, що армія РФ обороняє раніше зайняті позиції на Харківському та Слов'янському напрямках, намагається закріпитися в районі міст Лисичанськ Луганської області та Верхньокам'янка Донецької. На Південнобузькому напрямку РФ зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів сил оборони України на ймовірних напрямках наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак підготовки до наступу наразі нема, зазначають у генштабі. У Білорусі з 1 липня розпочали ротацію підрозділів армії країни у Брестській області, а також посилюють систему протиповітряної оборони за рахунок підрозділів східного військового округу збройних сил Російської Федерації.

Під вогнем РФ - населенні пункти Сумської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей. РФ веде обстріли з танків, артилерії, авіації, реактивних систем залпового вогню, мінометів. Водночас українська авіація знищила близько 20 одиниць російської техніки та два польових склади боєприпасів 2 липня, йдеться у зведенні.

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У російському Бєлгороді заявляють про жертви після "серії гучних звуків"

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що орієнтовно о третій ночі в Бєлгороді "було чути серію гучних звуків" - "імовірно, спрацювала протиповітряна оборона".

За його словами, станом на шосту ранку є троє загиблих, двоє поранених, у тому числі дитина 10 років і чоловік у важкому стані, та двоє травмованих, а також є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків і не менше 39 приватних.

Раніше Росія звинувачувала Україну в ударі по нафтобазі в Бєлгороді, а також в інших обстрілах області.

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2610 населених пунктів України перебувають під окупацією РФ - Зеленський

2610 українських населених пунктів перебувають під російською окупацією, в той час як 1027 міст і сіл уже вдалося звільнити, повідомив у відеозверненні за підсумком 129-го дня війни президент України Володимир Зеленський. "Більшість із них потребує відбудови. Сотні з них російська армія повністю зруйнувала, їх фактично треба будувати заново", - сказав він.

Зеленський зауважив, що звільнені громади Україна відновлює власними силами, але відбудову по всі країні можна реалізувати тільки залучивши міжнародних партнерів. За його словами, питанню відбудови України буде присвячена спеціальна конференція в Лугано у Швейцарії, яка стартує в понеділок, 4 липня.

Читайте докладніше: Зеленський: Понад 2,6 тисячі населених пунктів України - в окупації