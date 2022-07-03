У РФ звинувачують Україну в ударах по Бєлгороду і Курську

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У Росії повідомили про серію вибухів в Бєлгороді та Курську в ніч на 3 липня. Російські посадовці звинувачують Україну в атаках. У Києві інформацію поки не коментували.
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у неділю, 3 липня, заявив, що орієнтовно о третій ночі в Бєлгороді "було чути серію гучних звуків". "Імовірно, спрацювала протиповітряна оборона", - припустив він.
За його словами, станом на шосту ранку відомо про трьох загиблих, чотирьох поранених і травмованих, серед яких - дитина 10 років і чоловік у важкому стані. Також є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків і не менше 39 приватних, зазначив Гладков.
Крім того, вибухи вночі пролунали в російському Курську.
Губернатор Курської області Роман Старовойт стверджує, що це працювала протиповітряна система РФ, яка нібито збила два українських безпілотника "Стриж", що прямували до міста. Постраждалих, за його словами, немає. Вибухи в Бєлгороді він також назвав "атакою противника".
В атаках на Бєлгород і Курськ Україну звинуватив і російський сенатор від провладної партії "Єдина Росія" Андрій Клішас. Він назвав це "прямим актом агресії з боку України" та закликав до "найжорсткішої, в тому числі воєнної відповіді".
Згодом Україну в обстрілах звинуватило міністерство оборони РФ, заявивши, що вона нанесла удари балістичними ракетами "Точка-У" з касетними боєприпасами та безпілотниками Ту-143 "Рейс" по "житлових кварталах Бєлгорода і Курська, де немає ніяких військових об’єктів".
Українська влада поки не коментувала інформацію.
Нагадаємо, що 1 квітня РФ звинуватила Україну в авіаударі по нафтобазі в Бєлгороді, який розташований неподалік від українського кордону. В міністерстві оборони України заявили, що не несуть відповідальності за всі катастрофи чи події, що відбуваються на території РФ, зокрема й за пожежу на нафтобазі у Бєлгороді.
Згодом, у ніч на 27 квітня в Бєлгородській області РФ горів склад боєприпасів. Тоді радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав "абсолютно природним" процесом вибухи на складах і паливних базах у російських регіонах біля кордону з Україною.