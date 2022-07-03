У РФ звинувачують Україну в ударах по Бєлгороду і Курську

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у неділю, 3 липня, заявив, що орієнтовно о третій ночі в Бєлгороді "було чути серію гучних звуків". "Імовірно, спрацювала протиповітряна оборона", - припустив він.

За його словами, станом на шосту ранку відомо про трьох загиблих, чотирьох поранених і травмованих, серед яких - дитина 10 років і чоловік у важкому стані. Також є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків і не менше 39 приватних, зазначив Гладков.

Крім того, вибухи вночі пролунали в російському Курську.

Україну звинувачують в атаках

Губернатор Курської області Роман Старовойт стверджує, що це працювала протиповітряна система РФ, яка нібито збила два українських безпілотника "Стриж", що прямували до міста. Постраждалих, за його словами, немає. Вибухи в Бєлгороді він також назвав "атакою противника".

В атаках на Бєлгород і Курськ Україну звинуватив і російський сенатор від провладної партії "Єдина Росія" Андрій Клішас. Він назвав це "прямим актом агресії з боку України" та закликав до "найжорсткішої, в тому числі воєнної відповіді".

Згодом Україну в обстрілах звинуватило міністерство оборони РФ, заявивши, що вона нанесла удари балістичними ракетами "Точка-У" з касетними боєприпасами та безпілотниками Ту-143 "Рейс" по "житлових кварталах Бєлгорода і Курська, де немає ніяких військових об’єктів".

Українська влада поки не коментувала інформацію.

Нагадаємо, що 1 квітня РФ звинуватила Україну в авіаударі по нафтобазі в Бєлгороді, який розташований неподалік від українського кордону. В міністерстві оборони України заявили, що не несуть відповідальності за всі катастрофи чи події, що відбуваються на території РФ, зокрема й за пожежу на нафтобазі у Бєлгороді.

Згодом, у ніч на 27 квітня в Бєлгородській області РФ горів склад боєприпасів. Тоді радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав "абсолютно природним" процесом вибухи на складах і паливних базах у російських регіонах біля кордону з Україною.