У Бєлгородській області РФ горів склад боєприпасів

У районі села Стара Нелідовка у Бєлгородській області Росії у ніч на середу, 27 квітня, сталася пожежа на складі боєприпасів, повідомив у Telegram губернатор області В'ячеслав Гладков. За його інформацією, руйнування житлових будівель та постраждалих серед мирного населення внаслідок пожежі немає.

Пожежа тривала кілька годин - бєлгородський губернатор повідомив, що до 6-ої години ранку за київським часом "відкрите горіння пожежі в районі села Стара Нелідовка ліквідовано". До цього Гладков розповів, що приблизно о 03:35 прокинувся "від гучного звуку, схожого на вибух". "Поки писав це повідомлення, пролунало ще три вибухи", - додав бєлгородський губернатор.

Напередодні, 26 квітня, В'ячеслав Гладков заявив про обстріл села Головчино, за його словами, здійснений з української території. Як стверджував посадовець, було зафіксовано руйнування, постраждалих серед мирного населення не було. За день до цього у РФ заявляли про обстріл села Журавльовка і Нехотіївка у Бєлгородській області. В українському Центрі протидії дезінформації при РНБО України натомість назвали маніпуляцією російські заяви про обстріли з боку України.

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1 квітня влада Бєлгородської області повідомляла, що в Бєлгороді "внаслідок авіаудару з двох вертольотів збройних сил України" на нафтобазі "Роснефти" спалахнула велика пожежа. У міноборони Росії заявляли, що ударів завдали українські вертольоти Мі-24. Спочатку у Києві відмовлялися підтвердити чи спростувати причетність України до того, що сталося. До кінця дня секретар Ради національної безпеки України Олексій Данилов заявив, що його країна не причетна до обстрілу нафтобази. Президент України Володимир Зеленський відмовився прямо коментувати інцидент: "На нас напали, ось що важливо. Це найбільша трагедія. І сьогодні чути про те, що десь щось сталося, десь щось вибухнуло, а в Україні йде війна... чесно кажучи, говорити про це непрофесійно".

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