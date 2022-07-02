Київ: ЗСУ витіснили росіян з села Іванівка на Херсонщині

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами суботи, 2 липня (час київський).

++21.34++

Двоє чоловіків підірвалися на міні на одному з пляжів Одещини, унаслідок чого один з них загинув, а другий дістав незначні поранення, повідомила в Telegram-каналі Одеська міськрада з посиланням на дані ОК "Південь". Повідомляється, що чоловіча компанія вирішила відпочити на одному із пляжів Одещини, знехтувавши забороною і застереженнями про мінну небезпеку вздовж всього чорноморського узбережжя та прибережних вод. "Під час запливу в морі один із відпочивальників підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, його тіло витягли на берег без ознак життя. Другий плавець отримав контузію і легкі подряпини, від госпіталізації відмовився", - сказано в повідомленні.

++21.01++

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що кілька днів тому Україна нібито намагалася завдати удару по військових об'єктах Білорусі. "Нас провокують. Мушу вам доповісти: три дні тому, може, трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі", - цитує Лукашенка його пресслужба. Втім, за його словами, комплексами протиповітряної оборони "Панцир" вдалося перехопити всі ракети, які буцім були запущені з боку України.

Лукашенко також повідомив, що наказав білоруським військовим "взяти під приціл" центри ухвалення рішень у столицях "яструбів”, які намагатимуться вдарити по території Білорусі. Крім того, білоруський правитель заприсяг, що жоден солдат Білорусі на території України не воює.

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Водночас Лукашенко заявив, що в Україні нібито "нацизм переростає у фашизм", а США і Захід не змогли об'єднати весь світ проти Росії та Білорусі, тож їм буцім "потрібні нові акції та провокації". Серед "провокацій Заходу" він назвав Бучу, блокування вивозу зерна з України та заборону транзиту вантажів до російського Калінінграда.

++20.42++

Колишній президент Німеччини Йоахім Ґаук (Joachim Gauck) високо оцінив готовність громадян ФРН змиритися з певними обмеженнями та матеріальними втратами через війну Росії проти України. "Ощадливе використання енергії це те, що під силу багатьом людям", - таку думку висловив Ґаук в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung. І в довгостроковій перспективі готовність населення змиритися з обмеженнями зросте ще більше, якщо тим, хто переймається через фінансові труднощі, буде ясно сказано: "Ми залишаємося соціальною державою", вважає ексглава німецької держави.

++20.23++

Збройні сили України змусили росіян залишити село Іванівка на Херсонщині, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України. Також протягом дня українські військові відбили кілька спроб штурму з боку військ РФ. Так, за даними генштабу, на Харківському напрямку росіяни намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, однак українські захисники змусили їх відійти.

Також українські воїни успішно відбили спроби штурму в районі населеного пункту Богородичне на Слов'янському напрямку.

Крім того, на Бахмутському напрямку російські агресори здійснили розвідку боєм біля Берестового, однак українські воїни дали рішучу відсіч та змусили їх відійти.

Наступальні дії росіяни вели й у районі населеного пункту Новомихайлівка, однак також були відкинуті.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни здійснили обстріли позицій українських військових та цивільної інфраструктури.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі проводять тренування з наведення понтонних переправ. "Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено", - йдеться у повідомленні.

++19.58++

Рятувальники завершили розбирати завали у дев'ятиповерховому житловому будинку та будівлі бази відпочинку у селі Сергіївка на Одещині, куди 1 липня влучили російські ракети, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій. "Станом на 18:30 2 липня у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району аварійно-рятувальні роботи з розбору завалів у дев'ятиповерховому житловому будинку та триповерховому будинку бази відпочинку завершено", - йдеться у повідомленні. За даними ДСНС, унаслідок ракетного удару у Сергіївці загинула 21 особа, серед яких дитина, ще 38 постраждали.

++19.49++

Авіація ЗСУ завдала удару по скупченню військ РФ поблизу Благодатного в Миколаївської області, повідомляє оперативне командування "Південь". Повідомляється також про втрати в росіян унаслідок цього удару, зокрема, йдеться про один знищений українською авіацією зенітно-ракетний комплекс "ТорМ1" та дві бойові машини піхоти. Незалежних підтверджень цих даних щодо втрат росіян поки не було.

++18.22++

Російські війська обстріляли місто Павлоград на Дніпропетровщині, повідомляє Павлоградська міська рада в Telegram-каналі. "У Павлограді "прильот". Працюють відповідні служби. Фото, відео вибуху не викладайте в інтернет", - йдеться у повідомленні.

++18.12++

Росіянам уже зараз роздають міністерські портфелі у так званій "ДНР"

Очільник підтримуваного Росією самопроголошеного утворення "Донецька народна республіка" ("ДНР") Денис Пушилін повідомив, що деякі міністерські посади у "ДНР" обійняли російські громадяни. "Необхідність якнайшвидшого переходу в російське правове поле, у російську парадигму державного управління вимагає наявності нових компетенцій у перших керівників відомств. Тому ми запросили очолити низку міністерств досвідчених російських управлінців", - йдеться у повідомленні, поширеному в суботу пресслужбою Пушиліна. Зокрема, йдеться про призначення на посади глав міністерств: освіти та науки (Ольга Колударова), охорони здоров'я (Дмитро Гарцев), вугілля та енергетики (Андрій Чортков) і доходів та зборів (Дмитро Шмельов).

++17.35++

У Донецькій області змінять тривалість комендантської години. Відповідне розпорядження підписав голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "Із понеділка, 4 липня, обмеження на пересування і режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00", - повідомив Кириленко в Telegram-каналі. Посадовець закликав також усіх "відповідально ставитися до обмежень - це питання особистої та громадської безпеки".

++17.12++

Офіційний представник Національної гвардії України Руслан Музичук спростував поширені раніше повідомлення російської сторони про оточення міста Лисичанськ у Луганській області. "Зараз біля Лисичанська йдуть запеклі бої, однак, на щастя, місто не оточене і (...) під контролем української армії", - заявив речник Нацгвардії в ефірі телемарафону. Музичук наголосив, що найскладнішою на всій лінії фронту залишається ситуація на Лисичанському та Бахмутському напрямках, а також у Харківській області. "Метою ворога тут залишається вихід на адмінкордон Донецької та Луганської областей. Також на Слов'янському напрямку противник робить спробу штурмових дій, намагаючись поліпшити своє тактичне становище", - зазначив речник Нацгвардії, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

++16.55++

В Україні внаслідок повномасштабної російської агресії загинуло вже 344 дитини, повідомили в Офісі генерального прокурора. "Станом на ранок 2 липня 2022 року 984 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 344 дитини загинули й 640 поранені", - йдеться у повідомленні. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 340, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52 та Запорізькій - 31.

Лише 1 липня внаслідок авіаудару росіян по цивільній інфраструктурі міста Бахмут Донецької області поранено 11-річного хлопчика. Також стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ 27 червня ТРЦ "Амстор" у Кременчуці постраждала 9-річна дитина. Зросла й кількість постраждалих внаслідок вчиненого росіянами 1 липня ракетного обстрілу Білгород-Дністровського району Одеської області - стало відомо, що ще одна дитина загинула і троє отримали травми: 2-річна дівчинка і два хлопчики віком 8 та 13 років. Стан двох дітей украй тяжкий.

Загалом унаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів військовими РФ українських міст і сіл пошкоджено 2 102 навчальних заклади, з яких 215 зруйновано повністю, підрахували в відомстві.

++16.20++

Рятувальники завершили розбір завалів у ТЦ "Амстор" у Кременчуці, в який 27 червня влучила російська ракета, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Було виявлено 29 фрагментів тіл, зазначили у ДСНС. До розбору завалів залучалося понад 1060 осіб та майже 140 одиниць техніки. "З них від ДСНС понад 430 осіб та майже 70 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Тим часом мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що загалом кількість загиблих та зниклих безвісти "внаслідок ракетного терористичного акту щодо ТЦ "Амстор" становить 22 особи". "З 21 особи, які вважалися зниклими безвісти, експертизою встановлено тіла 20 загиблих, наразі одна людина залишається зниклою безвісти. Одна людина померла в лікарні", - написав він у Facebook.

++15.55++

У міноборони України порадили алгоритм дій для родичів зниклих безвісти осіб. Як повідомило Головне управління розвідки міноборони України, ці кроки потрібно зробити саме для того, щоб домогтися визнання особи зниклою безвісти. "Якщо у громадян немає інформації про місцеперебування родича, то вони можуть звернутися в Національне інформаційне бюро за коротким номером 1648, міським номером (044) 287-81-65 або заповнити відповідну форму для запитів на сайті nib.gov.ua", - йдеться в поширеному в Telegram-каналі відомства повідомленні. Також можна звернутися із заявою про розшук зниклої безвісти особи до найближчого територіального органу Нацполіції України, надіслати запит поштою, зателефонувати за номером 102 (цілодобово) або на телефон гарячої лінії (0894) 200-18-67, порадили в ГУ розвідки оборонного відомства.

++15.42++

Понад 10 тисяч маріупольців перебувають у "в'язницях" так званої "ДНР", повідомила в Telegram-каналі Маріупольська міськрада. "Мирні, цивільні жителі були затримані окупантами та направлені в місця позбавлення волі. Відомо, про чотири таких в'язниці: дві в Оленівці, Донецькому СІЗО і Макіївці. Люди перебувають у жахливих і нелюдських умовах, як у концтаборі. Закриті в тісних камерах два на три метри по 10 осіб. Маріупольці майже не отримують воду та їжу. Їх не водять на вулицю. Вони не мають жодного доступу до нормальної медичної допомоги й зазнають різноманітних форм тортур - від психологічної до фізичної", - йдеться в повідомленні міськради. На тлі цього мер окупованого українського міста Вадим Бойченко закликав Міжнародний Червоний Хрест і ООН "застосувати всі можливі інструменти для отримання списків ув'язнених", а також "домогтися, щоб вони отримали гідні умови перебування".

++14.52++

Лондон: Росія експлуатує військовополонених у політичних цілях

Міністерство закордонних справ Великобританії оприлюднило заяву, в якій засудило "експлуатацію військовополонених" у відповідь на висунення у самопроголошеній "ДНР" ще двом британцям звинувачень в "найманстві".

"Ми засуджуємо експлуатацію військовополонених і цивільних осіб у політичних цілях і порушили це питання з Росією. Ми постійно контактуємо з урядом України щодо їхніх справ і повністю підтримуємо Україну в її зусиллях щодо їхнього звільнення", - заявили в міністерстві.

За даними британського видання Sky News, уряд Великобританії та Міжнародний комітет Червоного Хреста зв'язалися з одним із полонених громадян - Діланом Гілі, який нібито був волонтером і ніколи не брав участі у воєнних діях. Оновленої інформації щодо другого полоненого - Ендрю Гілла - поки немає.

Читайте також: Ще двом полоненим британцям у "ДНР" загрожує смертна кара - ЗМІ

++14.33++

Україна за рік на чверть збільшила експорт зернових і олійних

Україна у 2021/2022 маркетинговому році (липень - червень) експортувала 61,52 мільйона тонн зернових та олійних культур вартістю 22,2 мільярда доларів, повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

Таким чином, у порівнянні з липнем 2020 - червнем 2021 року, експорт зріс на 26 відсотків - за даними Української зернової асоціації у попередньому маркетинговому році Україна експортувала 48,8 мільйона тонн зернових і олійних.

Читайте докладніше: Попри війну: Україна за рік на чверть збільшила експорт зернових і олійних

++13.51++

Російські військові з 29 червня проводять масові обшуки гаражів в тимчасово окупованій Чаплинці Херсонської області, заявляє Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України. "В разі відсутності власників ворота гаража виламують за допомогою бронеавтомобіля "Тигр". Обшуки проводяться дуже ретельно - аж до перекопування ґрунту в підвалах у пошуку схованок" - йдеться у повідомленні. Крім того, за даними ГУР, росіяни вивозять з населеного пункту врожай в напрямку анексованого Криму.

++13.16++

Родинам загиблих внаслідок атаки РФ на торговельний центр "Амстор" у Кременчуці Полтавської області виплатять по 100 тисяч гривень компенсації, повідомив мер міста Віталій Малецький. "Разом з депутатами міської ради ухвалили рішення збільшити виплати від усієї кременчуцької громади з 50 000 до 100 000 гривень кожній сімʼї загиблого в цій страшній трагедії. Також виділили кошти на оплату поховання всіх загиблих", - розповів очільник міста. Внаслідок ракетного удару РФ по ТЦ 27 червня загинули щонайменше 19 людей.

++12.34++

У Чернігівській області прикордонники виявили диск із документами військової частини РФ, яка брала участь у війні проти України, повідомляє Державна прикордонна служба. "На носії знаходиться більше сотні гігабайт даних про зенітно-артилерійський підрозділ РФ з-під Москви: штатно-посадовий розпис з біографіями російських військових, технічна документація озброєння та військової техніки", - розповідають у ДПСУ. За їхніми даними, диск також містить документи щодо участі в навчаннях, бойової готовності, карти та іншу службову документацію. Деякі з них мали гриф "таємно". "Тепер в українських правоохоронців також є фотографії, характеристики, копії паспортів та інших документів загарбників", - йдеться в повідомленні. Ця інформація допоможе встановити військових, причетних до збройного вторгнення в Україну, зазначають прикордонники.

++11.54++

Вранці в суботу росіяни вдарили ракетами по Немишлянському району, однак обійшлося без жертв, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Тим часом унаслідок обстрілів зі сторони РФ 1 липня в регіоні були поранені четверо мирних жителів: двоє в Ізюмському районі, по одному - в Харківському та Лозівському.

++11.28++

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс у відповідь на реакцію російського МЗС щодо визнання українського борщу спадщиною ЮНЕСКО процитував глузливу фразу президента РФ Володимира Путіна.

++10.57++

РФ використовує старі протикорабельні ракети під час наземних атак через імовірне скорочення запасів більш точної зброї, пише військова розвідка Великобританії у щоденному звіті.

Також у ньому йдеться про те, що росіяни атакували торговельний центр "Амстор" у Кременчуці на Полтавщині 27 червня модернізованою версією ракети радянських часів Х-22. Хоча сучасна версія ракети має кілька покращених характеристик, вона не оптимізована для точного вражання наземних цілей, особливо в міських умовах, що значно збільшує ймовірність супутньої шкоди, повідомляють розвідники. Удари по Одещині 30 червня також, імовірно, були завдані ракетами Х-22.

У Лисичанську, за даними британської розвідки, російські війська потроху просуваються навколо міста, втім українські солдати блокують їх на південно-східній околиці населеного пункту.

++10.29++

Біля консульства РФ у Гданську відкрили сквер Героїчного Маріуполя

Неподалік генерального консульства Росії у польському Гданську 1 липня відкрили сквер імені Героїчного Маріуполя, повідомляє державне інформаційне агентство "Укрінформ". Мерка Гданська Александра Дулькевич наголосила, що вибір місця для такого скверу - не випадковий - за 200 метрів від нього знаходиться консульство РФ. "Сьогодні ми зібралися тут не тільки тому, щоб віддати честь героїчним захисникам Маріуполя, всьому місту, але також і для того, щоб активно кожного дня робити все можливе, щоб припинилася російська агресія і щоб ми разом з українськими братами і сестрами допомагали їм відбудовувати незалежну, вільну і демократичну країну, яка, я сподіваюся, незабаром стане членом європейської спільноти”, - сказала вона. Гданськ і Маріуполь є містами-побратимами з 2014 року.

++09.54++

Росіяни атакують Лисичанськ з різних боків, щільно обстрілюють населені пункти поблизу, проте українським військовим вдалося відбити два масованих наступи РФ, повідомив у ранковому зведенні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Упродовж минулої доби окупанти відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам'янці, Білогорівці", - сказав Гайдай. Збройні сили України, за його словами, відбили наступи росіян у напрямку Верхньокам'янки та Лисичанського желатинового заводу.

++09.30++

У міністерстві оборони США підтверджують відступ росіян з острова Зміїний через удари Збройних сил України та не вірять, що він був "жестом доброї волі", як стверджує РФ. "Ми розглядаємо цю подію як те, що українці дуже успішно чинили значний тиск на російські сили, зокрема за допомогою ракет "Гарпун", - зазначив високопосадовець Пентагону. За його словами, українці дуже ускладнили росіянам можливість підтримувати свої операції на острові та зробили їх дуже вразливими для ударів, через що РФ покинула Зміїний. Це полегшує захист Одеси та може дозволити в майбутньому відкрити морські шляхи, додав чиновник.

++09.11++

Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси, повідомив 1 липня мер міста Геннадій Труханов.

Борис Джонсон

За його словами, Джонсона нагородили почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів і він автоматично здобув звання почесного громадянина Одеси. На думку Труханова, якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як британці - Україна б уже давно перемогла РФ. "Наголошую - це боротьба всього цивілізованого товариства з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі пан Джонсон стане першим почесним громадянином міста - підданим Великобританії, за весь час існування нагороди - з 1862 року", - додав мер.

Читайте також: Джонсон: Путін не розпочав би цю війну, якби був жінкою

++08.50++

На Донеччині за 1 липня п'ятеро загиблих і 12 поранених внаслідок обстрілів РФ, повідомляє в ранковому звіті голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "Росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донбасу - у Слов'янську. Ще 12 людей отримали поранення. Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, пораненої на Луганщині", - написав він у Telegram.

++08.29++

Universal Pictures повністю йде з Росії. Американська компанія закриває російський офіс, усі операції припинять протягом кількох місяців.

Головні голлівудські студії - Universal, Warner Bros, Disney, Sony та Paramount - оголосили про тимчасове припинення прокату фільмів у Росії ще в березні.

++08.08++

Десятки збройових магнатів і фірм РФ уникли санкцій Заходу

Майже 30 керівників російських збройових фірм і як мінімум 14 оборонних компаній з Росії перебувають поза санкціями США, Європейського Союзу чи Великобританії.

Про це свідчить дослідження, витяги з якого опублікувало 1 липня агентство Reuters. Крім того, обмежувальні заходи щодо російських виробників озброєнь та "збройових баронів" застосовуються вибірково в рамках Організації Північноатлантичного договору: частина членів НАТО дотримується їх, а частина - ні, йдеться в матеріалі.

За даними видання, у "чорних списках" не фігурують, наприклад, Алан Лушніков - власник 75 відсотків групи компаній "Калашников", Ян Новіков - генеральний директор концерну "Алмаз-Антей", Сергій Пітіков - директор "Конструкторського бюро машинобудування".

Читайте докладніше: Близько 30 глав збройових фірм РФ уникли санкцій Заходу

++07.51++

Білорусь продовжила мобілізаційні навчання біля України

У Білорусі продовжили до 9 липня мобілізаційні навчання, які мали завершитися 1 липня, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України. "Через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток. Крім того, лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни", - йдеться в ньому.

"Російські окупанти та їх посіпаки бояться опору місцевого населення, який наростає, зокрема, у Херсонській області. Керівництво загарбників пересувається з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив", - стверджують в генштабі.

На Слов'янському напрямку РФ веде оборонні бої, була спроба штурму Богородичного, втім безуспішна. Наступ на Верхньокам'янське, що на Донеччині, також закінчився невдачею для РФ, зазначають у ЗСУ.

Під вогнем Росії - населенні пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей. РФ веде обстріли з артилерії, авіації, мінометів.

++07.23++

Німців закликають економити енергію через скорочення поставок газу із РФ

Федеральне агентство з мереж Німеччини (Bundesnetzagentur, BNetzA) побоюється повного припинення постачання газу з РФ і закликає населення до економії енергії.

З 11 до 21 липня компанія Nord Stream AG здійснить тимчасову зупинку обох ниток газопроводу "Північний потік" для "планових профілактичних робіт", і питання в тому - чи не перетворяться ці роботи на "безперервне техобслуговування з політичних мотивів", сказав глава BNetzA Клаус Мюллер (Klaus Müller).

Хоча до початку опалювального сезону лишається ще 12 тижнів, Мюллер закликав мешканців Німеччини вже перевірити роботу котлів та радіаторів, адже "технічне обслуговування може зменшити споживання газу на 10-15 відсотків". Також, на його думку, сім'ї вже зараз мають обговорити, "чи слід підтримувати звичну температуру в кожній з кімнат будинку взимку, або ж у деяких із них може бути трохи прохолодніше".

Читайте детальніше: Німців закликають до економії газу через можливе відключення з боку РФ