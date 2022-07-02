Близько 30 глав збройових фірм РФ уникли санкцій Заходу

Майже три десятки керівників російських збройових фірм і як мінімум 14 оборонних компаній з Росії, як і раніше, перебувають поза санкціями США, Європейського Союзу або Великобританії. Про це свідчить дослідження, витяги з якого опублікувало 1 липня агентство Reuters.

Крім того, обмежувальні заходи щодо російських виробників озброєнь та "збройових баронів" застосовуються вибірково в рамках Організації Північноатлантичного договору: частина членів НАТО дотримується їх, а частина - ні, йдеться в матеріалі.

Збройові магнати поза санкціями

За даними видання, у "чорних списках" не фігурує Алан Лушніков, який володіє 75 відсотками групи компаній "Калашников". На її частку припадає 95 відсотків російського виробництва кулеметів, снайперських гвинтівок, пістолетів та іншої ручної вогнепальної зброї, а також 98 відсотків армійських ручних кулеметів. Крім того, концерн "Калашников" виробляє ракети, які можна пускати як з літака, так і з землі. На саму корпорацію США наклали санкції після анексії Росією Криму в 2014 році, а ЄС та Великобританія запровадили їх цього року.

Аналогічна ситуація - з Яном Новіковим, генеральним директором "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Це група підприємств, які розробляють та виробляють озброєння для протиповітряної оборони. У той час як концерн перебуває під санкціями США, ЄС та Великобританії, сам Новіков у санкційних списках відсутній.

Уникнув санкцій і генеральний директор "Конструкторського бюро машинобудування" Сергій Пітіков. Його підприємство виробляє, зокрема, ракети "Точка-У", якими 8 квітня вдарили по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області. Внаслідок цього обстрілу щонайменше 50 людей загинули та понад 100 були поранені.

Виявлення активів російських еліт

За даними міжнародної групи з пошуку та арешту коштів російських еліт, із березня в світі заблокували та заморозили активи підсанкційних росіян на 30 мільярдів доларів, активів Центрального банку Росії - на 300 мільярдів доларів. Зокрема, виявлені та заблоковані яхти і нерухомість низки російських мільярдерів.

