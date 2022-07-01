 Український борщ внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2022

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Новини

Український борщ внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО

ЮНЕСКО внесла український борщ до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує охорони. В Україні це назвали перемогою у "борщевій війні" з РФ.

Борщ

Український борщ - елемент нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури ЮНЕСКО у п'ятницю, 1 липня, внесла культуру приготування українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.

ЮНЕСКО мала розглядати рішення щодо борщу в 2023 році, однак зробила це швидше через розв'язану Росією війну проти України. 

"Український борщ - національний варіант борщу, який споживають у кількох країнах регіону - є невід'ємною частиною життя української родини та громади", - йдеться у пресрелізі установи. При цьому ЮНЕСКО зауважує, що внесення до нематеріальної культурної спадщини "не означає ні винятковості, ні права власності на відповідну спадщину".

Дивіться також: Євген Клопотенко: "Я б обклеїв усе посольство борщем" (відео)

Перемога в "борщевій війні"

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко назвав рішення ЮНЕСКО "перемогою у війні за борщ".

"Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова (речниця міністерства закордонних справ РФ. - Ред.) не розповідала, що "книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати" і взагалі наш борщ - це "прояв екстремізму та нацизму", цей "прояв екстремізму" тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО. Пам'ятайте та будьте певні - як у війні за борщ так і в цій війні ми переможемо", - написав він у Facebook.

Ткаченко подякував за допомогу в популяризації українського борщу, зокрема, експертам Євгену Клопотенко та Марині Соботюк.

Україна внесла борщ до національного списку нематеріальної культурної спадщини в 2020 році. 

До списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО зараховані ще чотири українські елементи: Петриківський розпис, козацькі пісні Дніпропетровщини, Косівська кераміка та кримськотатарський орнамент Орнек. 

Дивитись відео 02:15

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