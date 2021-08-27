Євген Клопотенко: "Я б обклеїв усе посольство борщем" (відео)

Про нове шкільне меню і участь у реформі шкільного харчування Олени Зеленської, боротьбу за борщ як спадщину ЮНЕСКО, українську мову і бренд української кухні у світі - Євген Клопотенко в ексклюзивному інтерв'ю DW.
З 1 вересня усі школи України переходять на нові норми шкільного харчування. Під забороною - сосиски та солодкий чай. Про нове шкільне меню і участь у реформі шкільного харчування Олени Зеленської, боротьбу за борщ як спадщину ЮНЕСКО, українську мову і бренд української кухні у світі - Євген Клопотенко в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Роман Вінтонів в ексклюзивному інтерв’ю DW про закон про мову, українськомовний Youtube, Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.
Ветеран АТО Сергій Свириденко з нуля заснував екоферму неподалік Костянтинівки. Нині виходець з Донецька продає сири і м'ясні делікатеси по всій країні і планує розвивати зелений туризм на Донбасі. Репортаж DW.
Сфера послуг в Україні вже за місяць має заговорити державною мовою. Це стосується усіх без винятку установ і компаній незалежно від форми власності. Чи готові магазини й заправки повністю перейти на українську?