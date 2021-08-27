 Євген Клопотенко: ″Я б обклеїв усе посольство борщем″ (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 30.08.2021

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Культура й стиль життя

Євген Клопотенко: "Я б обклеїв усе посольство борщем" (відео)

Про нове шкільне меню і участь у реформі шкільного харчування Олени Зеленської, боротьбу за борщ як спадщину ЮНЕСКО, українську мову і бренд української кухні у світі - Євген Клопотенко в ексклюзивному інтерв'ю DW. 

Український борщ

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