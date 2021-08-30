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Борщ - страва української національної кухні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "борщ".
Борщ вважається одним із символів української національної кухні. Багато хто в Україні виступає за те, аби цей овочевий суп, серед головних компонентів якого є буряк та капуста, внесли в список ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
З 1 вересня усі школи України переходять на нові норми шкільного харчування. Під забороною - сосиски та солодкий чай. Про нове шкільне меню і участь у реформі шкільного харчування Олени Зеленської, боротьбу за борщ як спадщину ЮНЕСКО, українську мову і бренд української кухні у світі - Євген Клопотенко в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Борщ нерідко подають у ресторанах за кордоном як "російський суп". Аби усунути всі непорозуміння щодо походження цієї страви, українці переконують ЮНЕСКО внести український борщ у список нематеріальної культурної спадщини людства.
Бріґітте Шульце – німкеня із Україною в серці. Написані нею путівники по Україні відрізняються душевністю та глибшим зануренням у матеріал. Перш ніж написати книгу про Одесу, німецька журналістка провела там п’ять років.