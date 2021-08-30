Борщ - страва української національної кухні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "борщ".

Борщ вважається одним із символів української національної кухні. Багато хто в Україні виступає за те, аби цей овочевий суп, серед головних компонентів якого є буряк та капуста, внесли в список ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.