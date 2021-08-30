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Борщ

Борщ - страва української національної кухні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "борщ".

Борщ вважається одним із символів української національної кухні. Багато хто в Україні виступає за те, аби цей овочевий суп, серед головних компонентів якого є буряк та капуста, внесли в список ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Євген Клопотенко: Я б обклеїв усе посольство борщем (відео)

Євген Клопотенко: "Я б обклеїв усе посольство борщем" (відео) 30.08.2021

Про нове шкільне меню і участь у реформі шкільного харчування Олени Зеленської, боротьбу за борщ як спадщину ЮНЕСКО, українську мову і бренд української кухні у світі - Євген Клопотенко в ексклюзивному інтерв'ю DW. 

З 1 вересня сосисок в школах не буде - Євген Клопотенко в інтерв'ю DW (27.08.2021) 27.08.2021

З 1 вересня усі школи України переходять на нові норми шкільного харчування. Під забороною - сосиски та солодкий чай. Про нове шкільне меню і участь у реформі шкільного харчування Олени Зеленської, боротьбу за борщ як спадщину ЮНЕСКО, українську мову і бренд української кухні у світі - Євген Клопотенко в ексклюзивному інтерв'ю DW. 

Битва за борщ: як Україна відстоює свою національну страву в росіян (03.12.2020) 03.12.2020

Борщ нерідко подають у ресторанах за кордоном як "російський суп". Аби усунути всі непорозуміння щодо походження цієї страви, українці переконують ЮНЕСКО внести український борщ у список нематеріальної культурної спадщини людства.

Кухарська сотня: волонтерські сухпайки для ЗСУ (відео)

"Кухарська сотня": волонтерські сухпайки для ЗСУ (відео) 14.10.2019

За п’ять років війни волонтерів, які допомагають армії, суттєво поменшало. Активістки "Кухарської сотні столиці" кілька місяців тому теж думали, що поступово завершать свою діяльність. Та вони й досі "захищають тил".

Скільки коштує борщовий набір у Німеччині? (26.03.2019) 26.03.2019

Капуста, буряк, морква - скільки коштують основні продукти для борщу в Німеччині? Та чи дорого його власноруч приготувати з німецьких продуктів?
Фотогалерея: Борщ і трохи політики - враження учасників Євробачення від Києва

Фотогалерея: Борщ і трохи політики - враження учасників "Євробачення" від Києва 08.05.2017

Багато учасників "Євробачення-2017" вже більше тижня перебувають у столиці України. На церемонії відкриття конкурсу DW запитала їх про перші враження від Києва.
Борщ і трохи політики: враження учасників Євробачення-2017 від Києва

Борщ і трохи політики: враження учасників "Євробачення-2017" від Києва 08.05.2017

Багато учасників "Євробачення-2017" вже більше тижня перебувають у столиці України. На церемонії відкриття конкурсу DW запитала їх про перші враження від Києва.

Тест туристичного довідника "Дивовижна Україна" на німцях (21.10.2016) 21.10.2016

Україна презентувала у Франкфурті на книжковому ярмарку англомовний довідник "Дивовижна Україна". Чи корисний він для туристів? DW перевірила це на практиці. Репортаж з Києва.
Українські рецепти для німців (відео)

Українські рецепти для німців (відео) 12.07.2016

Кулінарну книгу сучасної української кухні видали в Мюнхені. У ній - рецепти борщу, шашликів, наполеону, шурпи, самси та вареників з вишнями.

Українські рецепти для німців (12.07.2016) 12.07.2016

Кулінарну книгу сучасної української кухні видали в Мюнхені. У ній - рецепти борщу, шашликів, наполеону, шурпи, самси та вареників з вишнями.

Борщ та вареники для німців (12.07.2016) 12.07.2016

Перша книга рецептів української кухні німецькою мовою з'явилася в Мюнхені.
Борщ і голубці: Бріґітте Шульце - очі й вуха німецьких туристів в Україні

Борщ і голубці: Бріґітте Шульце - очі й вуха німецьких туристів в Україні 29.07.2011

Бріґітте Шульце – німкеня із Україною в серці. Написані нею путівники по Україні відрізняються душевністю та глибшим зануренням у матеріал. Перш ніж написати книгу про Одесу, німецька журналістка провела там п’ять років.
Не гуляшем єдиним: Угорська гастрономія іде в ногу з часом

Не гуляшем єдиним: Угорська гастрономія іде в ногу з часом 11.06.2011

Український борщ, російська солянка та угорський гуляш. ..Саме ця страва найбільш стереотипно пов’язана з угорською кухнею. Тепер група шеф-кухарів з Будапешта прагне розширити кулінарні горизонти національної кухні.
Пельмені та згущене молоко підкорюють Німеччину

Пельмені та згущене молоко підкорюють Німеччину 11.05.2011

Байдуже, наскільки добре мігранти почуваються в новій країні. Вони все одно ностальгують за «вітчизняними» продуктами. Згущонка, бородинський хліб, пельмені, кефір смакують не лише вихідцям із СРСР, але й німцям.
«@traktor»: менше лірики, більше «чортівщинки»

«@traktor»: менше лірики, більше «чортівщинки» 01.07.2010

Публіка любить Олександра Піпу не лише за екзотичну панківську зовнішність. Музика колишнього бас-гітариста гуртів «ВВ» та «Борщ», а нині учасника проекту «@traktor» приваблює своєю «чортівщинкою».
Україна – не Росія?

Україна – не Росія? 06.12.2008

Німецький культуролог і українознавець Вільфрід Їльґе про те, чому Андруховича в Німеччині іноді називають «російським письменником», Харків – «російським містом», а борщ – «російським супом».