Борщ і вареники - на різдвяному ярмарку в Німеччині

Цю ятку на різдвяному ярмарку в Бад-Годесберзі (один з районів Бонна) можна помітити здалеку, завдяки синьо-жовтим прапорам, а підійшовши ближче - відчуваєш ще й аромати домашньої кухні. В асортименті - традиційний борщ, рецепт якого тут має назву "Вільний Херсон", вареники, пиріжки, голубці і, звісно ж, глінтвейн. Є й медовуха - її один із покупців, які спілкуються німецькою, п'є раптово не зі звичним тостом "Prost!", а зі - "Слава Україні!"

Благодійні ятки на різдвяному ринку

Крім їжі, у кіоску можна купити атрибутику з українською символікою і роботи різних авторів - від значків з відомим посланням російському воєнному кораблю і плетених синьо-жовтих сердечок до картин, на яких немає згадки про війну, намальованих, може, і не рукою відомого майстра, але з любов'ю до справи. Окремо стоїть і коробка для пожертв, але ніхто з працівників кіоску не акцентує на ній увагу - насамперед, тут сподіваються на доходи від продажів.

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За благодійним стендом працює кілька жінок: усі вони перебралися до Німеччини через війну - з Києва, Харкова, Херсона або з заходу України. У кожної було в мирному минулому зовсім інше життя і професія, і найближчим до торгівлі можна назвати тільки досвід Тетяни Лінецької, яка до початку російського вторгнення займалася підприємницькою діяльністю. Тепер Тетяна, Наталя, Юлія, Ірина та Олена - волонтерки руху "Українське серце б'ється", який і організував роботу кіоску з дозволу влади Бонна.

На різдвяному ярмарку у Бад-Годесберзі Фото: Anatoli Arni/DW

За це жінки вдячні. За словами активісток, вони майже не зустрічали негативного ставлення до себе в Німеччині, бо "німці бачать, що багато біженців з України не "сидять на соцдопомозі", а знаходять роботу й допомагають своїй батьківщині". Як приклад вони наводять численні волонтерські групи у соцмережах. Після появи в одній з них допису про відкриття кіоску на різдвяному ярмарку, організаторам почали писати користувачі, які хотіли зробити внесок у спільну справу - вони приносили власноруч виготвлену атрибутику і домашні страви на продаж.

Завдяки цьому асортимент у кіоску зростає щодня, і за винятком основних страв постійно змінюється: інколи можна натрапити на новорічний "Олів'є", а іншим разом - на торт "Наполеон".

Увесь прибуток від продажів і пожертвування спрямують ЗСУ. Як кажуть жінки, Німеччина дуже привітна до українців, які втекли від війни, однак найкращим місцем для них лишається рідна Україна. "Тож ми й допомагаємо захисникам, чим можемо, щоб якнайшвидше вигнати ворога і повернутися додому", - каже Олена.

Різдвяна ятка українців у Бонні Фото: Anatoli Arni/DW

За словами волонтерок, ще одним приводом для створення кіоску стало бажання показати українську культуру - якою гарною і мирною була країна до російського вторгнення і яким самобутнім було її суспільство, починаючи від мови і закінчуючи ставленням до історичних подій.

Вишиванки в обмін на генератори

Благодійні кіоски на допомогу Україні працюють і на інших різдвяних ярмарках - як-от у Берліні та Кельні. В кіоску у Кельні продають одяг - вишиванки та сукні з українськими орнаментами. Як вказують користувачі спільноти "Українці в Кельні" у Facebook, одяг пошитий вручну. Роботу стенду організувала волонтерська організація Blau-Gelbes Kreuz, що спрямовує гуманітарну допомогу Україні.

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Волонтери кажуть, що одним з найактуальніших нині придбань, на які потрібні кошти, стали електрогенератори. Через російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, які тривають від початку жовтня, Україна входить в одну з найскладніших зим у своїй історії, адже мільйони мирних жителів залишилися без електрики, тепла і води.

Немає Різдва без благодійності

Ідея з благочинними стендами на різдвяних ярмарках в Європі не нова - допомога нужденним якнайкраще лягає в саму основу свята. Приміром, ЮНІСЕФ випускає спеціальні різдвяні листівки, виручка від продажу яких йде на дитячі проєкти в різних країнах світу.

Тому й до ідеї волонтерів з "Українського серця" німці ставляться з ентузіазмом. Як кажуть працівниці стенду в Бад-Годесберзі, деякі перехожі, навіть тримаючи у руках традиційні німецькі смажені ковбаски (Bratwurst), підходять, щоб що-небудь придбати. Найбільше уваги привертає борщ, вареники користуються попитом. Як описує свої відчуття один із покупців, кухня, може, й не "ресторанно-вишукана", але "нагадує про бабусю" - і до того ж, це "добра справа".

З любов'ю до різдвяних традицій ставляться і самі волонтерки. Цьогоріч через війну вони не мають змоги зустріти одне з найдомашніших свят удома, але вірять, що найкращим побажанням для українців, і особливо для військових у ЗСУ, на Різдво буде саме це - побажання повернутися живими додому. А за цим - мирне небо.