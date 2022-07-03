Зеленський: Понад 2,6 тисячі населених пунктів України - в окупації

2610 українських населених пунктів перебувають під російською окупацією, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері 2 липня за підсумком 129-го дня війни.

"Територія 10 областей постраждала від бойових дій після 24 лютого. За цей час вдалося звільнити 1027 міст і селищ. Іще 2610 поки перебувають під російською окупацією", - сказав він. Більшість із цих населених пунктів потребують відбудови, а сотні з них російська армія зруйнувала повністю, тож їх треба будувати заново, додав Зеленський.

"Крім цього, десятки міст в інших областях України зазнали ракетних ударів. Сотні підприємств знищені, серед них є й складні, дуже небезпечні виробництва - це хімія, це металургія", - наголосив президент.

Проєкт післявоєнної відбудови України

Зеленський зауважив, що звільнені громади Україна відновлює власними силами, але відбудову по всі країні можна реалізувати тільки залучивши міжнародних партнерів. За його словами, питанню відбудови України буде присвячена спеціальна конференція в Лугано у Швейцарії, яка стартує в понеділок, 4 липня.

"Потрібні колосальні інвестиції: мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції і, звичайно, реформи. Насправді, це найбільший економічний проєкт нашого часу в Європі та надзвичайні можливості показати себе для кожної держави, для кожної компанії, яких ми запросимо працювати в Україну. Конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України. І коли ми реалізуємо цей проєкт - а я впевнений, що це буде, - його відлік буде вестися, можливо, саме від цього заходу", - сказав глава української держави.

Сотні мільярдів для відбудови

Раніше Зеленський говорив, що на післявоєнне відновлення Україна потребуватиме сотень мільярдів доларів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оцінював фінансові потреби на післявоєнну відбудову в щонайменше 600 мільярдів доларів. Він анонсував, що під час конференції з питань реформ у швейцарському Лугано 4-5 липня Україна представить проєкт плану післявоєнного відновлення та закликав міжнародну спільноту мобілізувати фінансову допомогу для його реалізації. "Ми закликаємо країни та компанії брати опіку над відновленням окремих регіонів, міст та галузей України, які постраждали від війни. Впевнений, що на конференції реформ всі держави-партнери сформують свої пакети пропозицій", - казав він.

За даними української влади, збитки економіки від війни перевищили 560 мільярдів доларів ще наприкінці квітня. Водночас щомісячно Україна змушена витрачати до шести мільярдів доларів, аби "впоратися з війною".