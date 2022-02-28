Нова тактика ЗСУ під Бахмутом - відповідь на адаптацію Росії

КонфліктиУкраїнаНова тактика ЗСУ під Бахмутом - відповідь на адаптацію РосіїTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаМатіас Белінґер22.11.202322 листопада 2023 р.Росія адаптувалася до тактики ЗСУ і навіть покращила свій військовий потенціал, що несе серйозні загрози, застерігають західні військові експерти. Чим відповість ЗСУ? І як українські артилеристи готуються до другої зими в окопах?https://p.dw.com/p/4ZKOHРеклама