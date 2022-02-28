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КонфліктиУкраїна

Нова тактика ЗСУ під Бахмутом - відповідь на адаптацію Росії

Матіас Белінґер
22 листопада 2023 р.

Росія адаптувалася до тактики ЗСУ і навіть покращила свій військовий потенціал, що несе серйозні загрози, застерігають західні військові експерти. Чим відповість ЗСУ? І як українські артилеристи готуються до другої зими в окопах?

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