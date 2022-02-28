Нова тактика ЗСУ під Бахмутом - відповідь на адаптацію Росії

22.11.2023 22 листопада 2023 р.

Росія адаптувалася до тактики ЗСУ і навіть покращила свій військовий потенціал, що несе серйозні загрози, застерігають західні військові експерти. Чим відповість ЗСУ? І як українські артилеристи готуються до другої зими в окопах?