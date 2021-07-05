 Афганістан: таліби вдерлися до столиці провінції Бадгіс | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2021

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Новини

Афганістан: таліби вдерлися до столиці провінції Бадгіс

Бойовики радикального руху "Талібан" просунулися до столиці провінції Бадгіс на північному заході Афганістану. Їм вдалося тимчасового захопити місцеве управління поліції.

Наслідки бойових дій над містом Калайі-Нау

Наслідки бойових дій над містом Калайі-Нау

Вперше з початку виведення міжнародного миротворчого контингенту з Афганістану бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" атакували столицю розташованої на північному заході Афганістану провінції Бадгіс, місто Калайі-Нау.

Про бої в цьому місті повідомили в міністерстві оборони Афганістану і заявили, що ситуація в Калайі-Нау "дуже напружена".

Згідно з повідомленнями чиновників, талібам вдалося захопили кілька поліційних дільниць і об'єктів силових служб. Провінційні чиновники визнали, що бойовики Талібану абсолютно вільно пересувалися по місту на мотоциклах. Також є інформація про втечу сотень ув'язнених з в'язниці в місті.

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Згодом урядові сили повідомили, що вони перейшли в наступ. Надходили також дані про повітряні удари урядових військ. За даними міноборони в Кабулі, урядовим силам вдалося відновили контроль над будівлею місцевого управління поліції, а також над будівлею місцевого управління служби нацбезпеки.

Урядові сили в Афганістані

Урядові сили перейшли в наступ

За кілька годин до нападу на місто Калайі-Нау американські військові оголосили, що виведення їхніх військ з Афганістану завершено на 90 відсотків. Відтоді, як у травні війська США і НАТО почали виводити свої війська, бойові дії між урядовими військами та талібами значно посилилися. Спостерігачі побоюються, що ісламістський рух зможе повернути владу в країні після повного виведення міжнародних сил.

На цей момент ісламісти захопили майже четверту частину країни. Сотні військовослужбовців і силовиків урядових сил загинули або були поранені чи потрапили в полон. З 1996 року до жовтня 2001 року таліби контролювали більшу частину Афганістану і масово обмежували права людини, особливо права жінок.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Таджикистан направить додаткові війська на кордон з Афганістаном

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