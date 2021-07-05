Афганістан: таліби вдерлися до столиці провінції Бадгіс

Вперше з початку виведення міжнародного миротворчого контингенту з Афганістану бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" атакували столицю розташованої на північному заході Афганістану провінції Бадгіс, місто Калайі-Нау.
Про бої в цьому місті повідомили в міністерстві оборони Афганістану і заявили, що ситуація в Калайі-Нау "дуже напружена".
Згідно з повідомленнями чиновників, талібам вдалося захопили кілька поліційних дільниць і об'єктів силових служб. Провінційні чиновники визнали, що бойовики Талібану абсолютно вільно пересувалися по місту на мотоциклах. Також є інформація про втечу сотень ув'язнених з в'язниці в місті.
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Згодом урядові сили повідомили, що вони перейшли в наступ. Надходили також дані про повітряні удари урядових військ. За даними міноборони в Кабулі, урядовим силам вдалося відновили контроль над будівлею місцевого управління поліції, а також над будівлею місцевого управління служби нацбезпеки.
Урядові сили перейшли в наступ
За кілька годин до нападу на місто Калайі-Нау американські військові оголосили, що виведення їхніх військ з Афганістану завершено на 90 відсотків. Відтоді, як у травні війська США і НАТО почали виводити свої війська, бойові дії між урядовими військами та талібами значно посилилися. Спостерігачі побоюються, що ісламістський рух зможе повернути владу в країні після повного виведення міжнародних сил.
На цей момент ісламісти захопили майже четверту частину країни. Сотні військовослужбовців і силовиків урядових сил загинули або були поранені чи потрапили в полон. З 1996 року до жовтня 2001 року таліби контролювали більшу частину Афганістану і масово обмежували права людини, особливо права жінок.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк