Афганістан: таліби вдерлися до столиці провінції Бадгіс

Вперше з початку виведення міжнародного миротворчого контингенту з Афганістану бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" атакували столицю розташованої на північному заході Афганістану провінції Бадгіс, місто Калайі-Нау.

Про бої в цьому місті повідомили в міністерстві оборони Афганістану і заявили, що ситуація в Калайі-Нау "дуже напружена".

Згідно з повідомленнями чиновників, талібам вдалося захопили кілька поліційних дільниць і об'єктів силових служб. Провінційні чиновники визнали, що бойовики Талібану абсолютно вільно пересувалися по місту на мотоциклах. Також є інформація про втечу сотень ув'язнених з в'язниці в місті.

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Згодом урядові сили повідомили, що вони перейшли в наступ. Надходили також дані про повітряні удари урядових військ. За даними міноборони в Кабулі, урядовим силам вдалося відновили контроль над будівлею місцевого управління поліції, а також над будівлею місцевого управління служби нацбезпеки.

Урядові сили перейшли в наступ

За кілька годин до нападу на місто Калайі-Нау американські військові оголосили, що виведення їхніх військ з Афганістану завершено на 90 відсотків. Відтоді, як у травні війська США і НАТО почали виводити свої війська, бойові дії між урядовими військами та талібами значно посилилися. Спостерігачі побоюються, що ісламістський рух зможе повернути владу в країні після повного виведення міжнародних сил.

На цей момент ісламісти захопили майже четверту частину країни. Сотні військовослужбовців і силовиків урядових сил загинули або були поранені чи потрапили в полон. З 1996 року до жовтня 2001 року таліби контролювали більшу частину Афганістану і масово обмежували права людини, особливо права жінок.