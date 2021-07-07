США виведуть свої війська з Афганістану до 31 серпня

США цілковито виведуть свої війська з Афганістану до 31 серпня. Про це заявив президент США Джо Байден у четвер, 8 липня. За його словами, американські військові виконали всі завдання місії, виведення триває "безпечно й організовано", а США завершують свою "найдовшу війну".
Тепер афганці мають "самі вирішувати про своє майбутнє", вважає Байден. "Ми пішли в Афганістан не для того, щоб збудувати націю", - додав президент США, цитує інформагенція dpa. Військові та спецслужби США знову діятимуть, якщо в Афганістані буде загроза тероризму для Сполучених Штатів Америки.
"Нині в Афганістані служать люди, чиї батьки теж свого часу там служили", - зазначив Байден. Він пообіцяв не відправляти до цієї країни "ще одне покоління американців" без вагомих причин.
Водночас у країні залишаться від 650 до 1000 солдатів і офіцерів США, які стежитимуть за безпекою аеропорту в Кабулі, пише газета The Washington Post.
Із 2001 року в Афганістані загинули понад 1800 американських військових. Більш ніж 20 тисяч отримали поранення.
Виведення військ США означає також завершення операції НАТО в Афганістані. Афганську територію вже залишили німецькі військові. Великобританія теж завершує виведення військ.
На цьому тлі активізувався радикальний ісламістський рух "Талібан". Таліби намагаються захопити нові території. На запитання журналістів, чи є "неуникненним" повернення "Талібану" до влади, Байден відповів: "Ні".
Афганістан має добре озброєне військо з 300 тисяч осіб і власні військово-повітряні сили, уточнив президент США. У лавах талібів - 75 тисяч осіб. Байден заявив, що довіряє здібностям афганських військових, але вважає "дуже малоймовірним", що уряду в Кабулі вдасться здобути контроль над усією територією країни.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк