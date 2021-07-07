США виведуть свої війська з Афганістану до 31 серпня

США цілковито виведуть свої війська з Афганістану до 31 серпня. Про це заявив президент США Джо Байден у четвер, 8 липня. За його словами, американські військові виконали всі завдання місії, виведення триває "безпечно й організовано", а США завершують свою "найдовшу війну".

Тепер афганці мають "самі вирішувати про своє майбутнє", вважає Байден. "Ми пішли в Афганістан не для того, щоб збудувати націю", - додав президент США, цитує інформагенція dpa. Військові та спецслужби США знову діятимуть, якщо в Афганістані буде загроза тероризму для Сполучених Штатів Америки.

"Нині в Афганістані служать люди, чиї батьки теж свого часу там служили", - зазначив Байден. Він пообіцяв не відправляти до цієї країни "ще одне покоління американців" без вагомих причин.

Водночас у країні залишаться від 650 до 1000 солдатів і офіцерів США, які стежитимуть за безпекою аеропорту в Кабулі, пише газета The Washington Post.

Із 2001 року в Афганістані загинули понад 1800 американських військових. Більш ніж 20 тисяч отримали поранення.

Виведення військ США означає також завершення операції НАТО в Афганістані. Афганську територію вже залишили німецькі військові. Великобританія теж завершує виведення військ.

На цьому тлі активізувався радикальний ісламістський рух "Талібан". Таліби намагаються захопити нові території. На запитання журналістів, чи є "неуникненним" повернення "Талібану" до влади, Байден відповів: "Ні".

Афганістан має добре озброєне військо з 300 тисяч осіб і власні військово-повітряні сили, уточнив президент США. У лавах талібів - 75 тисяч осіб. Байден заявив, що довіряє здібностям афганських військових, але вважає "дуже малоймовірним", що уряду в Кабулі вдасться здобути контроль над усією територією країни.

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