 США виведуть свої війська з Афганістану до 31 серпня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2021

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Новини

США виведуть свої війська з Афганістану до 31 серпня

Президент США Джо Байден обіцяє не відправляти в Афганістан "ще одне покоління американців" без вагомих причин. В Афганістані можуть залишитися до 1000 військових, щоб, зокрема, охороняти аеропорт у Кабулі.

Президент США

Президент США Джо Байден

США цілковито виведуть свої війська з Афганістану до 31 серпня. Про це заявив президент США Джо Байден у четвер, 8 липня. За його словами, американські військові виконали всі завдання місії, виведення триває "безпечно й організовано", а США завершують свою "найдовшу війну".

Тепер афганці мають "самі вирішувати про своє майбутнє", вважає Байден. "Ми пішли в Афганістан не для того, щоб збудувати націю", - додав президент США, цитує інформагенція dpa.  Військові та спецслужби США знову діятимуть, якщо в Афганістані буде загроза тероризму для Сполучених Штатів Америки.

"Нині в Афганістані служать люди, чиї батьки теж свого часу там служили", - зазначив Байден. Він пообіцяв не відправляти до цієї країни "ще одне покоління американців" без вагомих причин.

Водночас у країні залишаться від 650 до 1000 солдатів і офіцерів США, які стежитимуть за безпекою аеропорту в Кабулі, пише газета The Washington Post.

Із 2001 року в Афганістані загинули понад 1800 американських військових. Більш ніж 20 тисяч отримали поранення.

Виведення військ США означає також завершення операції НАТО в Афганістані. Афганську територію вже залишили німецькі військові. Великобританія теж завершує виведення військ.

На цьому тлі активізувався радикальний ісламістський рух "Талібан". Таліби намагаються захопити нові території. На запитання журналістів, чи є "неуникненним" повернення "Талібану" до влади, Байден відповів: "Ні".

Афганістан має добре озброєне військо з 300 тисяч осіб і власні військово-повітряні сили, уточнив президент США. У лавах талібів - 75 тисяч осіб. Байден заявив, що довіряє здібностям афганських військових, але вважає "дуже малоймовірним", що уряду в Кабулі вдасться здобути контроль над усією територією країни.

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    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

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    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


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