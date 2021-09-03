Таліби стверджують, що взяли під контроль провінцію Панджшер

Речник радикального ісламістського руху "Талібан" Забіхулла Муджахід у понеділок, 6 вересня, оголосив про взяття під повний контроль провінції Панджшер - єдиної, що залишалася непідконтрольною талібам. Він також поширив фото, на якому бійці "Талібану" позують перед резиденцією губернатора в адміністративному центрі провінції місті Базарак.
За словами Муджахіда, у Панджшері було вбито багато "повстанців", а чимало з них утекли. Завдяки цій перемозі талібів війна в Афганістані завершилася, й тепер афганці житимуть у мирній країні, заявив речник "Талібану", повідомляє нформагенція dpa.
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Боєць антиталібського руху опору в провінції Панджшер
Водночас представник Фронту національного опору Афганістану заявив, що боротьба з талібами триватиме. Він також заявив, що вночі по позиціях захисників Панджшерської долини завдали авіаударів пакистанські військово-повітряні сили.
Нагадаємо, що 15 серпня бойовики "Талібану" увійшли в Кабул та оголосили про взяття влади в Афганістані. Втім, колишній віцепрезидент Амрулла Салех та Ахмад Масуд, син легендарного лідера антирадянського опору Ахмада Шаха Масуда, очолили рух опору талібам, сили якого відступили до Панджшерської долини.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Кабул здався талібам без бою
Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Великі міста в руках талібів
Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Президент Афганістану Гані втік з країни
За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки
Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"
Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Британців з Афганістану евакуйовують військові
Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні
Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Побоюючись помсти талібів
Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?
"Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там
США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?
Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Провал місії США й НАТО в Афганістані
Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?
Автор: Марина Барановська