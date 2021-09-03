Таліби стверджують, що взяли під контроль провінцію Панджшер

Речник радикального ісламістського руху "Талібан" Забіхулла Муджахід у понеділок, 6 вересня, оголосив про взяття під повний контроль провінції Панджшер - єдиної, що залишалася непідконтрольною талібам. Він також поширив фото, на якому бійці "Талібану" позують перед резиденцією губернатора в адміністративному центрі провінції місті Базарак.

За словами Муджахіда, у Панджшері було вбито багато "повстанців", а чимало з них утекли. Завдяки цій перемозі талібів війна в Афганістані завершилася, й тепер афганці житимуть у мирній країні, заявив речник "Талібану", повідомляє нформагенція dpa.

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Боєць антиталібського руху опору в провінції Панджшер

Водночас представник Фронту національного опору Афганістану заявив, що боротьба з талібами триватиме. Він також заявив, що вночі по позиціях захисників Панджшерської долини завдали авіаударів пакистанські військово-повітряні сили.

Нагадаємо, що 15 серпня бойовики "Талібану" увійшли в Кабул та оголосили про взяття влади в Афганістані. Втім, колишній віцепрезидент Амрулла Салех та Ахмад Масуд, син легендарного лідера антирадянського опору Ахмада Шаха Масуда, очолили рух опору талібам, сили якого відступили до Панджшерської долини.