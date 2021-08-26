У США застерігають від громадянської війни в Афганістані

Голова Комітету начальників штабів (КНШ) Збройних сил США генерал Марк Міллі вважає ймовірним початок громадянської війни в Афганістані після виведення з цієї країни іноземних військових місій і захоплення влади радикальним ісламістським рухом "Талібан". "Як представник збройних сил я вважаю, що ситуація, ймовірно, переросте в громадянську війну", - заявив Міллі в ефірі телеканалу Fox News в суботу, 4 вересня.

Генерал, який перебуває на військовій базі Рамштайн на заході Німеччини, засумнівався в тому, що таліби "будуть здатні зміцнити свої позиції і сформувати уряд". В результаті вакуумом влади спробують скористатися в своїх цілях терористичні угруповання, припустив Міллі.

Зокрема, він висловив побоювання, що свій вплив на Гіндукуш спробують зміцнити "Аль-Каїда" і "Ісламська держава", а також велика кількість інших терористичних угруповань. "Може статися так, що в найближчі 12, 24 або 36 місяців ми побачимо, що, починаючи з цього регіону, знову буде міцнішати тероризм", - вказав він.

Читайте також: "Талібан" хоче дипломатичного визнання і грошей від Німеччини

Захоплення влади в Афганістані талібами

Взявши під контроль майже всі провінції Афганістану, бойовики "Талібану" 15 серпня увійшли в Кабул. Після цього США, Німеччина та інші держави відкрили повітряний міст для евакуації з Афганістану своїх громадян, а також афганців, які співпрацювали з ЄС, НАТО і міжнародними правозахисними і гуманітарними організаціями.

У районі аеропорту Кабула 26 серпня відбулися два теракти, в результаті яких загинули 13 американських військових і до 200 афганців. Відповідальність за вибухи взяло на себе угрупування "Ісламська держава в Хорасані". Безпілотник США 29 серпня завдав удару по автомобілю в районі кабульського аеропорту, в якому, імовірно, перебував смертник із вибухівкою. Повідомлялося також, що внаслідок цього удару загинули цивільні, зокрема й діти. США 30 серпня останніми завершили виведення своїх військ з Афганістану.