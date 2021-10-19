 Німеччина хоче посилено охороняти кордон з Польщею через біженців із Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2021

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Німеччина хоче посилено охороняти кордон з Польщею через біженців із Білорусі

Берлін пропонує Польщі посилено патрулювати спільний кордон на тлі дедалі більшого числа біженців, які їдуть із Білорусі до Польщі, а потім до Німеччини. Ідеться переважно про людей із Близького Сходу.

Кордон між Польщею і Німеччиною на острові Узедом

Кордон між Польщею і Німеччиною на острові Узедом

Німеччина пропонує Польщі допомогу в охороні спільного кордону, аби впоратися зі зростанням числа нелегальних мігрантів, які направляються з Білорусі до Польщі і потім в Німеччину. Відповідного листа міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) направив польському колезі Маріушу Камінському. Лист, датований понеділком, 18 жовтня, цитує низка німецьких і міжнародних ЗМІ.

Конкретно Зеегофер пропонує посилити спільні патрулі вздовж німецько-польського кордону, аби унеможливити "нелегальне переміщення" людей на територію Німеччини. "Ці патрулі повинні здійснюватися, в першу чергу, на території Польщі, звісно ж, під польським командуванням", - написав німецький міністр. 

Зеегофер також запропонував Польщі "логістичну підтримку", зокрема, із розміщенням мігрантів і біженців. Водночас, за його словами, Польщі слід залучити до охорони своїх кордонів агентство ЄС Frontex, аби протистояти майбутнім викликам. Досі Польща відмовлялася від допомоги агентства під час захисту своїх кордоні. Натомість країна оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. На територію дії надзвичайного стану не допускають, зокрема, журналістів і незалежних спостерігачів.

Нелегальні мігранти на кордоні ЄС

Наприкінці травня білоруський правитель Олександр Лукашенко оголосив, що його країна більше не перешкоджатиме проникненню мігрантів до Євросоюзу. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок називають "гібридною атакою". З серпня цього року до Німеччини "білоруським маршрутом" потрапили понад чотири тисячі нелегальних мігрантів з Іраку, Сирії, Ємена та Ірану.

Польща намагається захиститись від міграційної кризи на законодавчому рівні. 14 жовтня парламент ухвалив закон, за якими дозволяється вигнання нелегальних мігрантів, затриманих на кордоні. Таким громадянам також заборонять в'їзд до Польщі терміном від шести місяців до трьох років.

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Крім того, законодавці підтримали будівництво паркану з колючого дроту на кордоні з Білоруссю для захисту. 

Водночас у Варшаві тисячі людей в неділю, 17 жовтня, вийшли на мітинг проти видворення нелегальних мігрантів на польсько-білоруському кордоні. 

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