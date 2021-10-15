 Польський парламент дозволив висилку нелегальних мігрантів на кордоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2021

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Новини

Польський парламент дозволив висилку нелегальних мігрантів на кордоні

Парламент Польщі проголосував за висилку нелегальних мігрантів, яких затримують на кордоні. Також польські депутати підтримали будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

Польські військові й афганські біженці на кордоні Польщі і Білорусі

Польські військові й афганські біженці на кордоні Польщі і Білорусі

Сейм Республіки Польща у четвер, 14 жовтня, підтримав зміни до законодавства, за якими тепер дозволяється вигнання нелегальних мігрантів, затриманих на кордоні. Також законодавці підтримали будівництво паркану з колючого дроту на кордоні з Білоруссю для захисту від нелегальної міграції. Вартість проєкту складе близько 353 мільйонів євро.

Згідно з поправкою до закону, ухваленою польським парламентом, іноземці, які незаконно перетнуть кордон Польщі і яких затримають на місці, повинні будуть залишити територію країни. Таким громадянам також заборонять в'їзд до Польщі терміном від шести місяців до півроку.

Крім того, нововведення дозволить польській владі залишати без розгляду прохання про надання притулку від іноземців, які потрапили на територію Польщі незаконно. Винятки передбачені для прибулих з країн, де "є загроза їхньому життю і свободі".

"Гібридна атака" Лукашенка

З літа цьогоріч Польща, Литва і Латвія зіткнулися з безпрецедентним напливом мігрантів. Тисячі людей з Близького Сходу й Африки намагаються потрапити в ЄС через територію Білорусі. Криза почалася після того, як Олександр Лукашенко у відповідь на санкції проти Білорусі оголосив, що Мінськ більше не стримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. Це означало фактичну відмову Мінська виконувати угоду про реадмісію з ЄС. Офіційно Білорусь розірвала цю угоду 14 жовтня.

Європейський Союз звинувачує Олександра Лукашенка в тому, що Мінськ навмисне переправляє мігрантів до кордону. Брюссель називає такі дії "гібридною атакою".

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З літа цьогоріч уже семеро мігрантів загинули на кордоні Білорусі з Євросоюзом. Останній випадок зафіксувала поліція Польщі 14 жовтня. У прикордонній зоні виявили тіло біженця з Сирії, який мав при собі білоруську візу. 

Мігранти з Ірану десять днів провели на кордоні Польщі й Білорусі, і так і не змогли потрапити в Польщу. Фото 14 жовтня 2021

Мігранти з Ірану десять днів провели на кордоні Польщі й Білорусі, і так і не змогли потрапити в Польщу. Фото 14 жовтня 2021

Польща з вересня запровадила на кордоні з Білоруссю надзвичайний стан і розмістила тисячі військових. Наприкінці вересня правозахисна організація Amnesty International (AI) розкритикувала Польщу за примусове повернення до Білорусі 32 афганських біженців. AI закликала Польщу надати мігрантам доступ до житла, води і юридичної допомоги. Нині, за даними правозахисних організацій, у буферній зоні на польсько-білоруському кордоні застрягли сотні мігрантів. 

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