 Чому в Берліні так багато ″біженців″ з Молдови | Німеччина | DW | 15.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Німеччина

Чому в Берліні так багато "біженців" з Молдови

У Берліні серед претендентів на притулок найбільше молдаван. Серед мотивів вони відверто називають економічні причини. "Ми приїхали, щоб не зимувати вдома", - сказала одна жінка кореспондентові DW.

Центр прийому претендентів на статус біженця в Берліні

Центр прийому претендентів на статус біженця в Берліні

Оранієнбурґер штрассе, будинок 285. Цю електронну адресу в районі Райніендорф на півночі Берліна регулярно вносять у навігатори автобусів з молдовськими номерами. Тут розташовується центр первинного прийому та реєстрації претендентів на статус біженця. Сюди, після двох днів у дорозі, вони привозять десятки громадян Республіки Молдова, які хочуть попросити притулку в Німеччині. За один тільки місяць липень у Берліні молдавани подали близько 900 таких заяв.

Автобуси з Молдови приїжджають, як правило, ночами. Дійшло до того, що цього літа міські служби з прийому претендентів на статус біженця не могли впоратись із напливом мігрантів, а берлінські газети виходили з заголовками типу: "Поклик грошей - дедалі більше молдаван шукають притулку в Німеччині".

Молдавани - на першому місці за кількістю заяв на статус біженця в Берліні

Сам центр реєстрації та гуртожиток для новоприбулих розташовані в глибині парку. На алеї, що веде з парку до метро, ​​кожна друга сім'я говорить румунською - і практично всі відмовляються від інтерв'ю. У Берліні на початок вересня перебувало загалом близько 18 тисяч осіб, які чекають на розгляд владою заяв на статус біженця.

Претенденти на статус біженця в Берліні

Претенденти на статус біженця в Берліні

Прессекретар міського відомства у справах біженців Саша Ланґенбах (Sascha Langenbach) називає "колосальною" потребу в перекладачах з російської. "Хоча б для того, щоб пояснити нашим заявникам, що їх очікує найближчими днями - як проходить процес реєстрації, які вимоги пред'являються під час медичного обстеження".

Наприкінці серпня відомство найняло на роботу 20 студентів, які володіють російською. Як каже Ланґенбах, їх шукали по всьому місту - і в місцевому інституті славістики, і в єврейській громаді.

Читайте також: Придністров'я - відкрита рана Східної Європи

Біля входу на територію, що охороняється, де розташовані гуртожитки для прибулих, сидять в очікуванні три десятки молдаван з валізами. Фотографуватися і називати свої імена вони навідріз відмовляються. Але про причини свого приїзду в Німеччину кажуть відкрито: їм бракує грошей.

"Ми приїхали, щоб не зимувати вдома, - каже молода жінка. - Тому що не можемо дозволити собі купувати газ по вісім лей за кубометр (0,39 євро - Ред.). Нам жити нема на що. Якби було на що жити, я б не каталася з дітьми до Німеччини".

Стрибок числа "біженців" з Молдови

Як каже речник відомства у справах біженців Саша Ланґенбах, ось уже кілька місяців молдовани міцно утримують у Берліні лідерство за кількістю заяв про притулок у Німеччині. На них, за його даними, припадає 50-60 відсотків від загального числа заявників.

Саша Ланґенбах, прессекретар відомства у справах біженців Берліна

Саша Ланґенбах, прессекретар відомства у справах біженців Берліна

Чому раптом молдовани кинулися до Німеччини за статусом біженця? Саша Ланґенбах вагається з відповіддю і ретельно добирає слів. "У нас немає пояснень цьому, - говорить він. - Але ми знаємо, що Молдова - найбідніша країна в Європі, і що середній дохід на душу населення там настільки низький, що це може бути причиною того, що люди хочуть жити в Німеччині в кращих умовах".

Читайте також: Коментар: Перемога партії Санду як історичний шанс для Молдови

Про це кажуть і ті молдавани, які погодилися поговорити з кореспондентом DW на умовах анонімності - ні про жодні політичні переслідування не йшлося; але всі були просто в захваті від (більш ніж скромних за німецькими мірками) грошових допомог і від безплатного медичного обслуговування.

Депутат Бундестагу: нам треба закрити цю лазівку

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини та голова Німецько-молдованського форуму Фріц Фельґентрой (Fritz Felgentreu) говорить, що наплив молдовських "біженців" - це результат дій невеличкої, але дуже завзятої ​​частини населення Молдови.

Депутат Бундестагу Фріц Фельґентрой

Депутат Бундестагу Фріц Фельґентрой

"Ніхто з них не отримає жодного притулку, це абсолютно ясно! Тому що в Молдові немає політичних репресій, - каже політик. - І тому зрозуміло, чим все це закінчиться. Але вони знайшли лазівку, через яку можна пролізти - і використовують її. Але це лише крихітна частина населення цієї прекрасної країни, і я думаю, що це наш обов'язок - подбати про те, щоб це припинилося".

Але закон є закон: будь-який іноземець має право попросити владу Німеччини про притулок. І на час розгляду заяви він може перебувати в країні, отримуючи допомогу від держави. У земельному відомстві у справах біженців Берліна говорять, що кількасот євро справді можуть бути головним мотивом для міграції.

Саша Ланґенбах пояснює: в рамках процедур з оформлення прибулих передбачена допомога - матеріальна і фінансова, в тому числі й триразове харчування. За його словами, якщо людей селять до центру розміщення, їм виплачуються невеликі кишенькові гроші - близько 130 євро на одного дорослого. Якщо ж розміщення організовано в гуртожитку, де немає харчування й треба готувати самим, то ця сума істотно підвищується - люди отримують по 350 євро на місяць на людину.

"Створюється враження, що для деяких це справді стає причиною спробувати щастя в Німеччині", - говорить Ланґенбах. Опитані молдавани підтверджують ці припущення. Деякі з них, не розуміючи жодного слова німецькою, чомусь упевнені в тому, що вже в перші дні в Німеччині їм видадуть мало не "чеки на 50 тисяч євро "для оплати медичних послуг." За комуналку не платимо, житло дають, що ще треба? Тепло, добре і їжа безплатно", - захоплюється один з молдован у центрі прийому біженців.

Читайте також: Вибухонебезпечний спадок радянської епохи

Тим часом міська влада оголосила про те, що з вересня 2021 року грошові виплати претендентам на статус біженця робитимуться раз на місяць - як це було до пандемії - а не на три місяці наперед. Періодичність виплат була змінена для того, щоб скоротити число відвідувачів у центрах з прийому біженців. У результаті вже зараз заявники отримуватимуть на руки 146 євро в місяць, а не 438 євро відразу на три місяці наперед.

Але чи скоротить це число "біженців" з небагатої, але цілком демократичної країни?

Дивитись відео 09:08

Президентка Молдови Майя Санду про Зеленського, Придністров'я і російський газ (04.01.2021)

DW.COM

Наступний трофей Росії - радянський заповідник Придністров'я?

США надали Молдові 10 мільйонів доларів на зміцнення державних кордонів. Існують побоювання, що кримська криза може відбитися й на Придністров'ї, де багато людей сподіваються на приєднання до Росії.  

Молдова перед виборами: "Ми хочемо позбутися корупції!"

Молдова є однією з найбідніших країн Європи. Мешканці молдовського села Сірець сподіваються, що дострокові парламентські вибори в неділю, 11 липня, принесуть справжні зміни. Репортаж DW.  

Майя Санду вступила на посаду президентки Молдови

Під час своєї інавгураційної промови нова президентка Молдови Майя Санду звернулася до національних меншин українською, російською, болгарською та гагаузькою мовами.  

Масові звільнення держчиновників у Молдові: зміна еліт?

Уряд звільнив майже всіх держсекретарів міністерств і керівників деяких відомств. Може втратити свою посаду й генпрокурор. DW - з оцінками та прогнозами експертів.  

Також за темою

MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 6: Refugees who travelled by train to the main railway station 'Munich Hauptbahnhof' leave the train under control by police and enter another one to get to a refugee centre on September 06, 2015 in Munich, Germany. Hundreds of refugees, mainly from Syria and Iraq, arrive in Germany after Hungary has opened his borders for them to travell on to Germany and Austria. Joerg Koch / Anadolu Agency

Біженці в Німеччині: де і як довго перебувають, які кошти отримують 10.09.2021

Не лише Данія посилює законодавство щодо мігрантів. У Німеччині також змінили низку правил щодо надання притулку після кризи біженців 2015 року.

Protesters attend a demonstration demanding the evacuation of Greek overcrowded migrant camps and against the creation of a new camp on the Aegean island of Lesbos, in Berlin, Germany September 20, 2020. The signs read 'We have space'. REUTERS/Christian Mang

У Берліні демонстранти вимагали прийняти мігрантів з грецьких островів 20.09.2020

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці німецької столиці із вимогою прийняти шукачів притулку, які перебувають на грецьких островах. Раніше німецький уряд вирішив прийняти кількасот сімей.

Реклама

Докладно

Медпрацівниця міряє температуру у поліклініці в Харкові

Чи варто чекати на новий локдаун в Україні, та яким він буде

Якими будуть протиепідемічні обмеження, анонсовані МОЗ України, та чи допоможуть стримати поширення COVID-19?  

Ukraine Eisenbahn

Як німці покращуватимуть сервіс на "Укрзалізниці" (відео)

"Укрзалізниця" хоче стати такою же успішною, які німецький залізничний концерн Deutsche Bahn. Яким чином?  