 Білорусь призупинила угоду про реадмісію з ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2021

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Новини

Білорусь призупинила угоду про реадмісію з ЄС

Олександр Лукашенко підписав закон про призупинення угоди про реадмісію з Євросоюзом. За цією угодою Білорусь зобов'язувалася приймати назад осіб, які порушили умови в'їзду або перебування в ЄС.

Олександр Лукашенко призупиняє угоду про реадмісію у відповідь на недружні дії ЄС

Олександр Лукашенко призупиняє угоду про реадмісію у відповідь на "недружні дії" ЄС

Олександр Лукашенко підписав закон про призупинення угоди між Білоруссю і Європейським Союзом про реадмісію осіб, які незаконно в’їхали на територію однієї зі сторін, у відповідь на санкції ЄС. Документ офіційно оприлюднено на білоруському національному правовому інтернет-порталі в четвер, 14 жовтня.

"Призупинити дію угоди між Республікою Білорусь і Європейським Союзом про реадмісію осіб, котрі перебувають без дозволу, яку було підписано в Брюсселі 8 січня 2020 року", - ідеться в законі.

Законопроєкт щодо призупинення угоди про реадмісію Олександр Лукашенко виніс на розгляд парламенту у вересні. 4 жовтня білоруські депутати його схвалили. У пресслужбі Лукашенка відзначали, що даний документ є відповіддю уряду Білорусі на "недружні дії" з боку ЄС і його держав-членів.

Міграційна криза між ЄС і Білоруссю

Угода про реадмісію між Білоруссю і Євросоюзом набула чинності в 2020 році. За нею Білорусь зобов'язалася приймати назад осіб, які незаконно потрапили в ЄС через її територію і підлягають депортації. Дана угода була однією з умов спрощення візового режиму для Мінська. Ціни на шенгенські візи для білорусів знизилися, термін їх видачі скоротився. 

З літа цьогоріч Білорусь фактично припинила виконувати угоду про реадмісію, після того, як Лукашенко оголосив, що його країна більше не перешкоджатиме проникненню мігрантів до Євросоюзу. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

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У ЄС дії Лукашенка назвали "гібридною атакою". Через наплив мігрантів з Білорусі останніми місяцями Польща, Литва і Латвія запровадили надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Литва і Польща почали споруджувати на кордоні з білоруською територією паркан з колючого дроту.

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