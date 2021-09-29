Єврокомісія пропонує скасувати візові полегшення для білоруських чиновників

Єврокомісія (ЄК) пропонує відмовити у полегшеному доступі до отримання віз білоруським чиновникам, зважаючи на ситуацію з мігрантами на кордонах держав ЄС з Білоруссю. "Сьогодні Єврокомісія пропонує призупинити дію деяких статей угоди ЄС з Білоруссю про спрощений візовий режим. Рішення слідує після спроб білоруського режиму дестабілізувати ЄС і його країни-члени, спрямованих на сприяння незаконній міграції в політичних цілях", - йдеться у повідомленні Єврокомісії, оприлюдненому в середу, 29 вересня, на її сайті.

Пропозиція стосується "певних категорій чиновників, пов'язаних з нинішнім режимом". Повідомляється, що це "не зачепить пересічних громадян Білорусії, які продовжать отримувати ті ж переваги в рамках цієї угоди, як вони це роблять і в даний час".

Раніше у вересні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив про готовність ЄС вжити будь-які заходи для підтримки Литви, Латвії та Польщі, якщо Білорусь продовжить створювати тиск на кордонах Євросоюзу, використовуючи мігрантів.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та країн ЄС

Наприкінці травня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не стримувати нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. Литва після сплеску спроб перетнути її кордон оголосила режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Пізніше аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввела Латвія.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія і Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї в так званій гібридній війні проти ЄС. Прем'єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва за заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.