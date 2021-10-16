В ООН розкритикували новий польський закон про видворення нелегальних мігрантів

Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців висловило глибоке занепокоєння щодо ухвалених польським парламентом змін до законодавства, які дозволяють вигнання нелегальних мігрантів, затриманих на кордоні. На думку управління, таке рішення підриває фундаментальне право на прихисток, передбачене міжнародним правом та законодавством Європейського Союзу.

Рішення Польщі обмежити доступ до своєї території та до процедури отримання прихистку "суперечить положенням Конвенції про статус біженців 1951 року, в якій чітко вказано, що особи, які просять прихистку, не повинні каратися за нелегальний перетин кордону", заявила ввечері 15 жовтня представниця Управління Крістін Гоєр. Вона переконана, що це рішення лише ускладнить ситуацію для людей, які змушені тікати зі своїх країн.

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Польща хоче побудувати паркан на кордоні

Згідно змін до законодавства, ухвалених парламентом Польщі 14 жовтня, іноземці, які незаконно перетнуть кордон і яких затримають на місці, повинні будуть залишити територію країни. Таким громадянам також заборонять в'їзд до Польщі терміном від шести місяців до півроку.

Зміни також дозволять польській владі залишати без розгляду прохання про надання притулку від іноземців, які потрапили на територію Польщі незаконно. Винятки передбачені для тих, хто прибув з країн, де "є загроза їхньому життю і свободі".

Крім того, законодавці підтримали будівництво паркану з колючого дроту на кордоні з Білоруссю для захисту від нелегальної міграції. Вартість проєкту складе близько 353 мільйонів євро.

Схвалити прийняті зміни до законодавства має президент Польщі Анджей Дуда.

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Криза на кордоні з Білоруссю

Законодавчі зміни, ухвалені польським парламентом, стали реакцією на появу сотень мігрантів з Близького Сходу, Азії та Африки на кордоні Польщі та Білорусі.

Польща звинувачує сусідню країну в тому, що режим Олександра Лукашенка навмисне заохочує міграцію біженців, які намагаються потрапити через Білорусь в ЄС. Офіційний Брюссель називає такі дії білоруського правителя "гібридною атакою".

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Нагадаємо, криза на кордоні з почалась після того, як Лукашенко у відповідь на санкції проти Білорусі оголосив, що Мінськ більше не стримуватиме нелегалів, які намагаються потрапити на територію Євросоюзу. Це означало фактичну відмову Мінська виконувати угоду про реадмісію з ЄС. Офіційно Білорусь розірвала цю угоду 14 жовтня.