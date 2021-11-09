ФРН просить ЄС допомогти Польщі через мігрантів з Білорусі

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) закликав Євросоюз надати підтримку Польщі та Німеччині на тлі скупчення тисяч мігрантів на зовнішньому кордоні ЄС з Білоруссю. "Польщі чи Німеччині поодинці не впоратися. Згуртуватися мають усі країни ЄС, оскільки білоруський правитель Олександр Лукашенко намагається використати долі біженців, щоб дестабілізувати Захід", - заявив він в інтерв'ю газеті Bild, опублікованому у вівторок, 9 листопада.

"Ми повинні допомогти польському уряду у встановленні порядку на зовнішньому кордоні. Це, по суті, справа Єврокомісії, і я закликаю її вжити заходів", - пояснив Зеегофер. Він звинуватив Лукашенка у тому, що той за підтримки президента Росії Володимира Путіна свідомо поширює кадри з зображенням мігрантів і дітей, що перебувають на кордоні.

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Зеегофер привітав спорудження муру на кордоні з Білоруссю

За словами Зеегофера, Польща поки що реагує правильно. Глава МВС Німеччини привітав будівництво стіни на кордоні з Білоруссю і закликав допомогти Польщі в її спорудженні. "Ми не можемо критикувати їх за те, що вони захищають зовнішній кордон ЄС допустимими засобами. Звичайно, не за допомогою вогнепальної зброї, але за допомогою інших засобів, які є у них", - зазначив він.

Зі свого боку, парламентський статссекретар у МВС ФРН Штефан Майер (Stephan Mayer) запропонував Варшаві направити до Польщі німецьких поліцейських для охорони кордону. "Ми пропонуємо Польщі будь-яку допомогу, щоб зупинити навалу на кордоні з Білоруссю. Німеччина може дуже швидко відправити до Польщі поліцейських для сприяння, якщо Польща забажає цього", - сказав він в інтерв'ю газеті Bild.

Дивитись відео 03:05 Величезна колона мігрантів рухається до кордону Польщі з Білорусі (08.11.2021)

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Напружена ситуація на кордоні Білорусі та Польщі

Нагадаємо, від 7-ї ранку 9 листопада Польща на невизначений час закрила прикордонний перехід з Білоруссю у Кузниці. Рішення про закриття переходу ухвалено польською стороною через "ситуацію, що склалась на польсько-білоруському кордоні".

Напередодні влада Польщі, а також Литви розпорядилась посилити силовиками охорону кордону з Білоруссю. Там опинилась велика група мігрантів, які мали намір потрапити до ЄС. За даними польської сторони, люди перебували під контролем озброєних білоруських підрозділів, які визначали напрямок руху групи. Мігранти рухались у бік Кузниці.

Як повідомлялось, з кінця травня Білорусь не перешкоджає нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.