РНБО відповіла німецьким депутатам: пропонує взяти біженців до себе додому

Рада національної безпеки і оборони України у середу, 10 листопада, обговорила міграційну кризу на кордоні між Білоруссю і Європейським Союзом, неподалік від українських територій. Як зазначив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, влада вирішила розробити план дій на випадок, якщо потік тисяч мігрантів поверне в бік України.

За його словами, на засіданні також обговорили заяву детутата німецького Бундестагу, речника з зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) Нільcа Шміда (Nils Schmid). Раніше в середу той запропонував Україні тимчасово прийняти мігрантів з Близького Сходу і Африки, які перебувають на кордоні Польщі й Білорусі, допоки їхні заявки про притулок розглядують у ЄС.

Біженці застрягли на кордоні між Білоруссю і Польщею в нелюдських умовах.

"В нас є пропозиція соціал-демократам Німеччини взяти до себе додому по два, по три, по п'ять (мігрантів - Ред.). Якщо мало місця, в Бундестазі є ще кабінети, хай беруть їх до себе і хай вони там знаходяться. З якого це переляку ми маємо їх брати до себе?", - заявив Данілов. Він зауважив, що така пропозиція саме соціал-демократам прозвучала на засіданні РНБО. "Я не жартую. Дуже дивно, коли німці починають нам розповідати, що нам з цього приводу робити", - додав він.

Данілов не уточнив, як саме українська влада планує реагувати у випадку потоку біженців, але запевнив журналістів, що "алгоритм дій буде адекватний".

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Водночас міністр внутрішніх справ Денис Монастирський після засідання РНБО повідомив про подвоєння кількості прикордонників на межах з Білоруссю, а також залучення додаткових сил Національної поліції, Національної гвардії та загонів територіальної оборони. "Відповідь і реакція українських правоохоронців, нацгвардійців буде досить жорсткою, чіткою, коректною, в межах закону", - пообіцяв він.

СДПН, яка має найбільшу фракцію в Бундестазі, критикує поводження Польщі з мігрантами, які намагаються нелегально потрапити до країни з території Білорусі. Зокрема, Шмід наполягає, що Польща повинна дотримуватися міжнародних норм - надавати нужденним базовий гуманітарний захист та право на розгляд заявки на притулок

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