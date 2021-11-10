Міграційна криза: Меркель подзвонила Путіну й закликала вплинути на Мінськ

Виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у середу, 10 листопада, провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Як повідомляє пресслужба німецького уряду, голови держав обговорили міграційну кризу на білорусько-польскому кордоні.

Під час розмови Меркель підкреслила, що білоруський режим використовує мігрантів, як інструмент проти Європейського Союзу, та назвала такі дії Мінська "нелюдськими і неприпустимими". Вона попросила Путіна вплинути на білоруський режим.

У Кремлі повідомили, що розмова відбулась з ініціативи німецької сторони. У повідомленні пресслужби Путіна за підсумками переговорів зазначено: російський президент у відповідь запропонував країнам ЄС обговорювати проблеми напряму з Мінськом. Лідери домовились продовжити розмову пізніше.

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Мігранти на білорусько-польскому кордоні.

Посередник чи рушійна сила?

ЄС вперше звернувся за посередництвом у вирішенні кризи на кордоні з Білоруссю, де тисячі мігрантів з Близького Сходу та Африки намагаються нелегально потрапити до Польщі та Литви. У Євросоюзі називають це "гібридною атакою" білоруського правителя Олександра Лукашенка. Однак у польському уряді покладають провину і на Кремль. "Рушійна сила (цієї кризи - Ред.)" знаходиться у Москві", - заявив напередодні прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у середу, 10 листопада, відкинув ці звинувачення, і назвав їх "проявом відчуття власної величі та власної безкарності в будь-якому питанні". Він вважає що ЄС сам спровокував міграційну кризу "своїми діями на Близькому Сході".

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