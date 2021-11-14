Ситуація на кордоні з Білоруссю: РНБО готується до "різних сценаріїв"

Українська влада готується до "різних сценаріїв" розвитку ситуації з біженцями на білорусько-польському кордоні, зокрема і до перенаправлення міграційного потоку в бік України, йдеться у заяві Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, поширеній в неділю, 14 листопада.

"Те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні, не можна назвати гуманітарною кризою - це чергова спецоперація РФ, яка проводиться з метою розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов за результатами наради керівників прикордонних областей, правоохоронних органів та командування військових формувань у Луцьку.

РНБО, посилаючись на дані розвідки, повідомляє, що на території Білорусі нині перебуває близько 16 тисяч мігрантів з Близького Сходу, Азії та Африки. "Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому маємо вжити усіх необхідних заходів реагування", - зазначає Олексій Данілов.

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В МВС вважають, що двох точок зору стосовно перебування мігрантів в Україні бути не може

Не допустити чи не пропустити

В той же час Служба безпеки України (СБУ) обіцяє не допустити повторення міграційної кризи на білорусько-українському кордоні. "Такий сценарій наразі малоймовірний. Але ми працюємо на випередження і робимо все, аби цей, навіть теоретичний, варіант розвитку подій не був реалізований на практиці", - цитує спецслужба свого керівника Івана Баканова у неділю.

Міністерство внутрішніх справ, у підпорядкуванні якого перебувають поліція, нацгвардія, міграційна та прикордонна служби, обіцяє подвоїти захист білоруського кордону, а також збудувати нові інженерні споруди вздовж державної межі вже наступного року.

"Я закликаю всіх громадян бути єдиними - не може в цій ситуації бути різних точок зору (на те, пускати мігрантів в країну чи не пускати - Ред.). Це війна! Тисячі людей спрямовують до кордонів ЄС. Переконаний, що наш кордон - це символічний кордон Європи. Наше завдання його боронити", - цитує пресслужба міністра Дениса Монастирського.

Так само радикально відреагували на посилення кризи військові. Пресслужба 61-ї окремої піхотної єгерської бригади, яка дислокована на кордоні з Білоруссю, в суботу повідомила про намір знищувати диверсійні підрозділи, "які можуть маскуватися під мігрантів". Пізніше бригада відкорегувала повідомлення, пообіцявши не застосовувати зброю проти мігрантів.

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Тисячі мігрантів опинились на білорусько-польському кордоні в нелюдських умовах

Прориви кордону ближче

Наразі найчастіше спроби нелегальних переходів до ЄС фіксуються на північній ділянці білорусько-польского кордону, де в районі переходу Брузги-Кузніца минулого тижня з'явився імпровізований табір мігрантів. В неділю вони спробували вчинили спробу проникнути в Польщу біля містечка Дубіче-Церкевне, яке значно ближче до України - від місця, де сходяться кордони трьох держав, його відділяє менше 120 кілометрів.

Минулого тижня речник з зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі Нільc Шмід (Nils Schmid) припустив імовірність розміщення мігрантів з Близького Сходу та Африки в Україні - тимчасово , поки їхні заявки про притулок розглядують у ЄС. На що Олексій Данілов у доволі різкій формі порадив німецьким соціал-демократам забрати біженців до себе додому.