 Ситуація на кордоні з Білоруссю: РНБО готується до ″різних сценаріїв″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2021

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Новини

Ситуація на кордоні з Білоруссю: РНБО готується до "різних сценаріїв"

Україна готова і до ймовірного перенаправлення міграційного потоку з Білорусі в бік України, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

На кордоні Польщі та Білорусі, 12 листопада 2021 року

На кордоні Польщі та Білорусі, 12 листопада 2021 року

Українська влада готується до "різних сценаріїв" розвитку ситуації з біженцями на білорусько-польському кордоні, зокрема і до перенаправлення міграційного потоку в бік України, йдеться у заяві Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, поширеній в неділю, 14 листопада.

"Те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні, не можна назвати гуманітарною кризою - це чергова спецоперація РФ, яка проводиться з метою розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов за результатами наради керівників прикордонних областей, правоохоронних органів та командування  військових формувань у Луцьку.

РНБО, посилаючись на дані розвідки, повідомляє, що на території Білорусі нині перебуває близько 16 тисяч мігрантів з Близького Сходу, Азії та Африки. "Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому маємо вжити усіх необхідних заходів реагування", - зазначає Олексій Данілов.

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Табір біженців поблизу Гродно

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Не допустити чи не пропустити

В той же час Служба безпеки України (СБУ) обіцяє не допустити повторення міграційної кризи на білорусько-українському кордоні. "Такий сценарій наразі малоймовірний. Але ми працюємо на випередження і робимо все, аби цей, навіть теоретичний, варіант розвитку подій не був реалізований на практиці", - цитує спецслужба свого керівника Івана Баканова у неділю.

Міністерство внутрішніх справ, у підпорядкуванні якого перебувають поліція, нацгвардія, міграційна та прикордонна служби, обіцяє подвоїти захист білоруського кордону, а також збудувати нові інженерні споруди вздовж державної межі вже наступного року.

"Я закликаю всіх громадян бути єдиними - не може в цій ситуації бути різних точок зору (на те, пускати мігрантів в країну чи не пускати - Ред.). Це війна! Тисячі людей спрямовують до кордонів ЄС. Переконаний, що наш кордон - це символічний кордон Європи. Наше завдання його боронити", - цитує пресслужба міністра Дениса Монастирського.

Так само радикально відреагували на посилення кризи військові. Пресслужба 61-ї окремої піхотної єгерської бригади, яка дислокована на кордоні з Білоруссю, в суботу повідомила про намір знищувати диверсійні підрозділи, "які можуть маскуватися під мігрантів". Пізніше бригада відкорегувала повідомлення, пообіцявши не застосовувати зброю проти мігрантів.

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Тисячі мігрантів опинились на білорусько-польському кордоні в нелюдських умовах

Тисячі мігрантів опинились на білорусько-польському кордоні в нелюдських умовах

Прориви кордону ближче

Наразі найчастіше спроби нелегальних переходів до ЄС фіксуються на північній ділянці білорусько-польского кордону, де в районі переходу Брузги-Кузніца минулого тижня з'явився імпровізований табір мігрантів. В неділю вони спробували вчинили спробу проникнути в Польщу біля містечка Дубіче-Церкевне, яке значно ближче до України - від місця, де сходяться кордони трьох держав, його відділяє менше 120 кілометрів.

Минулого тижня речник з зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі Нільc Шмід (Nils Schmid) припустив імовірність розміщення мігрантів з Близького Сходу та Африки в Україні - тимчасово , поки їхні заявки про притулок розглядують у ЄС. На що Олексій Данілов у доволі різкій формі порадив німецьким соціал-демократам забрати біженців до себе додому

Дивитись відео 02:08

Що відбувається у таборі мігрантів на польсько-білоруському кордоні (09.11.2021)

 

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