Єврокомісія оголосила про новий пакет фінансової підтримки Україні

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ЄС надасть додаткову фінансову підтримку Україні. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про нову програму макрофінансової допомоги та збільшення грантової допомоги Україні.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила новий пакет фіндопомоги Україні у розмірі 1,2 мільярда євро
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) представила новий пакет фінансової підтримки України. Свою заяву вона зробила у понеділок, 24 січня, в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW. "Сьогодні я оголошую новий пакет фінансової допомоги країні, до якого увійдуть екстрені позики та гранти", - розповіла фон дер Ляєн.
До цього пакета зокрема увійде нова екстрена програма макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро. "Цей пакет допоможе України зараз покрити фінансові потреби з огляду на (російсько-український. - Ред.) конфлікт", - зазначила голова Єврокомісії. Вона висловила надію, що Рада ЄС і Європарламент швидко дадуть свою згоду, яка необхідна для виділення коштів. За словами фон дер Ляєн, після цього Єврокомісія швидко виділить перший транш у розмірі 600 мільйонів євро.
Крім того, у Брюсселі готують ще один пакет макрофінансової допомоги, яка буде "довготривалою" та спрямованою на модернізацію України. Як відомо, макрофінансова допомога - це кредити, які Євросоюз надає на пільгових умовах країнам-сусідам, аби передусім підтримати їхній платіжний баланс.
"По-друге, Єврокомісія майже удвічі збільшить двосторонню грантову підтримку України цього року: будуть виділені додаткові 120 мільйонів євро. Ця підтримка посилить державне будівництво України та її зусилля з посилення стійкості (до загроз. - Ред.)", - зазначила фон дер Ляєн.
"На додачу до цього, ми продовжимо інвестувати у майбутнє країни, завдяки нашому інвестиційному плану для країни. Цей план спрямований на залучення понад шести мільярдів євро інвестицій", - розповіла керівниця Єврокомісії.
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"Хочу дати чітко зрозуміти: Україна є вільною та суверенною країною. Вона сама робить свій вибір. ЄС продовжить підтримувати її", - підсумувала фон дер Ляєн.