Єврокомісія оголосила про новий пакет фінансової підтримки Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) представила новий пакет фінансової підтримки України. Свою заяву вона зробила у понеділок, 24 січня, в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW. "Сьогодні я оголошую новий пакет фінансової допомоги країні, до якого увійдуть екстрені позики та гранти", - розповіла фон дер Ляєн.

До цього пакета зокрема увійде нова екстрена програма макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро. "Цей пакет допоможе України зараз покрити фінансові потреби з огляду на (російсько-український. - Ред.) конфлікт", - зазначила голова Єврокомісії. Вона висловила надію, що Рада ЄС і Європарламент швидко дадуть свою згоду, яка необхідна для виділення коштів. За словами фон дер Ляєн, після цього Єврокомісія швидко виділить перший транш у розмірі 600 мільйонів євро.

Крім того, у Брюсселі готують ще один пакет макрофінансової допомоги, яка буде "довготривалою" та спрямованою на модернізацію України. Як відомо, макрофінансова допомога - це кредити, які Євросоюз надає на пільгових умовах країнам-сусідам, аби передусім підтримати їхній платіжний баланс.

"По-друге, Єврокомісія майже удвічі збільшить двосторонню грантову підтримку України цього року: будуть виділені додаткові 120 мільйонів євро. Ця підтримка посилить державне будівництво України та її зусилля з посилення стійкості (до загроз. - Ред.)", - зазначила фон дер Ляєн.

"На додачу до цього, ми продовжимо інвестувати у майбутнє країни, завдяки нашому інвестиційному плану для країни. Цей план спрямований на залучення понад шести мільярдів євро інвестицій", - розповіла керівниця Єврокомісії.

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"Хочу дати чітко зрозуміти: Україна є вільною та суверенною країною. Вона сама робить свій вибір. ЄС продовжить підтримувати її", - підсумувала фон дер Ляєн.