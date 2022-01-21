 У Єврокомісії повідомили, з чим Олівер Варгеї їде в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2022

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Новини

У Єврокомісії повідомили, з чим Олівер Варгеї їде в Україну

Єврокомісар Олівер Варгеї відвідає Україну 26-27 січня. У Єврокомісії повідомили, що він говоритиме про підтримку Євросоюзом економічного зростання України, а також її стійкості до гібридних загроз.

Єврокомісар Олівер Варгеї

Єврокомісар Олівер Варгеї (фото з архіву)

Єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї відвідає Україну 26-27 січня. Про це кореспонденту DW повідомила речниця Єврокомісії у п'ятницю, 21 січня.

"Ця місія буде нагодою надіслати потужний меседж підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, залучення ЄС до посилення її стійкості проти гібридних загроз, а також підтримки сталого економічного зростання за допомогою економічного та інвестиційного плану та подальшої інтеграції з ЄС на основі угоди про асоціацію", - розповіла речниця. Вона додала, що точна програма візиту ще готується.

Напередодні під час спілкування з журналістами про візит єврокомісара розповів постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось. "Олівер Варгеї відвідає Київ наступного тижня. У середу буде засідання українського уряду з єврокомісаром. Він представить пакет економічної підтримки України", - розповів посол.

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Як відомо, Єврокомісія запропонувала економічний та інвестиційний план для України та інших п'яти країн "Східного партнерства" минулого року. На саміті цієї ініціативи у грудні цим планам дали "зелене світло". ЄС виділить на них 2,3 мільярда євро. За допомогою цих грошей у Брюсселі сподіваються залучити інвестиції загальним обсягом 17 мільярдів євро. Скільки з них припаде на Україну, поки остаточно не відомо, але у Євросоюзі називали цифру 6,5 мільярда євро.

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