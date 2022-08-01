Мільярд євро макрофіну від ЄС: Україна отримала перший транш

Європейська комісія (ЄК) у понеділок, 1 серпня, виділила першу половину макрофінансової допомоги Україні в розмірі 500 мільйонів євро. Другий транш (іще 500 мільйонів євро) буде виділено у вівторок, 2 серпня. Як повідомляється на сайті ЄК, йдеться про довгострокові кредити на пільгових умовах, відсотки за якими покриватиме сам Євросоюз.

В Єврокомісії зазначають, що ця виплата в розмірі одного мільярда євро є першою частиною пакету макрофінансової допомоги ЄС в розмірі дев'яти мільярдів євро. Його мета - "допомогти Україні задовольнити свої невідкладні фінансові потреби, спричинені агресією з боку Росії".

Нова допомога доповнює вже надану Євросоюзом підтримку, включно з невідкладним кредитом на суму в 1,2 мільярда євро, проплаченим у першій половині цього року. Загальна підтримка ЄС у вигляді макрофінансової допомоги Україні від початку війни становить 2,2 мільярда євро.

"Кошти макрофінансової допомоги були надані Україні у вигляді довгострокових кредитів на вигідних умовах. Надалі виявляючи свою солідарність, бюджет ЄС покриватиме витрати на відсотки за цим кредитом. Як і у випадку всіх попередніх кредитів макрофінансової допомоги, Комісія позичає кошти на міжнародних ринках капіталу і перераховує Україні виручку на тих самих умовах. Цей кредит Україні забезпечено на 70 відсотків за рахунок сум, виділених із бюджету ЄС", - пояснили в ЄК.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував ЄС за таке рішення й зазначив, що перший транш у півмільярда євро вже зарахований на рахунок Національного банку.

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Військова підтримка ЄС України

Міністри закордонних справ Європейського Союзу 18 липня погодили надання ще 500 мільйонів євро військової допомоги Україні. Це був уже п'ятий транш допомоги Україні в межах Європейського фонду миру.

Загальна підтримка Збройних сил України військовою технікою з боку ЄС становить 2,5 мільярда євро.

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