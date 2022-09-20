Ердоган упевнений у поверненні Києву захоплених РФ територій

Президент Туреччини впевнений, що не можна дозволяти РФ закріпити за собою території України, які контролюють її війська, в обмін на припинення війни. Він заявив, що з 2014 року закликає Путіна повернути Україні Крим.

Захоплені Росією території буде повернуто Україні, упевнений президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. В інтерв'ю американському телеканалу PBS, опублікованому ввечері в понеділок, 19 вересня, він спростував можливість закріплення за РФ захоплених нею українських регіонів як основи мирного договору з Україною.

"Якщо говорити про відновлення миру в Україні, повернення захоплених земель має стати дуже важливим завданням. Це те, чого очікують, те, що потрібно... Захоплені землі буде повернуто Україні", - заявив Ердоган, відповідаючи на запитання про те, чи слід піти на територіальні поступки Москві.

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Водночас турецький президент повідомив, що з 2014 року веде переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, закликаючи його "повернути Крим законним власникам". "Люди, які там живуть, - це одночасно і наші нащадки", - наголосив він і додав, що для Анкари важливе надання підтримки кримських татар.

Ердоган: Путін прагне швидше закінчити війну

В інтерв'ю, яке Ердоган дав невдовзі після зустрічі з Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Самарканді, він також повідомив, що російський президент нібито прагне якомога швидше закінчити війну проти України. "У нас відбулися великі дискусії з Путіним в Узбекистані. І він дав мені зрозуміти, що готовий покінчити з цим якнайшвидше. Таке у мене склалося враження, тому що ситуація розвивається досить проблематично", - зазначив Ердоган.

За його словами, у Кремлі хотіли б "завершити цю битву миром". "Це конфлікт, який призвів до людських жертв. Люди вмирають, і врешті-решт ніхто не виграє", - додав він. Водночас Ердоган повідомив, що Москва та Київ нібито досягли угоди про обмін 200 полоненими. Утім, цю інформацію поки не коментували ані в Києві, ані в Москві.

Саміт ШОС відбувся в Узбекистані 15-16 вересня, він був першою очною зустріччю організації з 2019 року. На саміті Ердоган заявив про бажання Туреччини стати повноправним членом ШОС. "Завдяки цьому кроку наші відносини з цими країнами ШОС будуть переведені на зовсім інший рівень", - упевнений він. Турецький президент також назвав плідними переговори з Путіним у Самарканді та заявив, що розраховує на "хороші результати" у реалізації досягнутих домовленостей.