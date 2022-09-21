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Війна Росії проти України
Щоденник війни
Олаф Шольц під час виступу на генасамблеї ООН
Олаф Шольц під час виступу на генасамблеї ООН Фото: Florian Gaertner/photothek/picture alliance
КонфліктиНімеччина

Шольц в ООН звинуватив Путіна в "неприкритому імперіалізмі"

Олександр Дельфінов | Олександр Куницький
5 год. тому

Росія розпочала війну з єдиною метою - заволодіти Україною, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи на генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

https://www.dw.com/uk/solc-v-oon-zvinuvativ-putina-v-neprikritomu-imperializmi/a-63189209

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав дії президента РФ Володимира Путіна "неприкритим імперіалізмом". Про це він заявив під час виступу на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку 20 вересня.

За словами Шольца, загарбницька війна Росії проти України нічим не виправдана. Як заявив канцлер, Путін веде її з однією єдиною метою - заволодіти Україною, не зважаючи на такі цінності, як самовизначення та політична незалежність. "Для цього існує лише одне слово: неприкритий імперіалізм", - наголосив Шольц.

"Не допустити перемоги Росії"

Звертаючись до учасників генасамблеї ООН, канцлер Німеччини закликав їх не допустити, щоби Росія перемогла у війні проти України. "Україна має бути здатна відбити напад Росії. Ми підтримуємо Україну в цьому всіма нашими силами: фінансово, економічно, гуманітарно, а також зброєю", - запевнив Шольц.

Раніше того ж дня, виступаючи на саміті з глобальної продовольчої безпеки на полях генасамблеї, Шольц зазначив, що "агресивна війна Росії викликала і посилила багатоаспектну глобальну кризу", що загрожує голодом і недоїданням, від чого особливо страждають країни глобального Півдня. "Наступний рік може бути ще гіршим, враховуючи зростання цін на енергоносії та добрива", - застеріг канцлер, закликавши вжити заходів "для порятунку життів".

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Реформа Радбезу ООН

Шольц зазначив, що ООН не може дозволити собі "сидіти, склавши руки, поки озброєна до зубів ядерна держава, яка до того ж є серед засновниць організації, бажає посунути межі насильства". Він закликав міжнародну спільноту стати на захист цілей та базових положень статуту ООН.

У своєму виступі німецький канцлер також закликав реформувати Раду Безпеки ООН, одним із п'яти постійних членів якої, що мають право вето, є РФ. На його думку, правила та інституції мають бути приведені у відповідність "з реаліями XXI століття", а після реформи ООН до участі в складі Радбезу мають бути допущені інші країни, "насамперед держави глобального Півдня". "Німеччина також готова взяти на себе збільшену частку відповідальності" - спочатку як непостійний, а згодом і як постійний член Радбезу, підсумував канцлер.

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