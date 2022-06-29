У Радбезі ООН засудили ракетні удари РФ по цивільних об'єктах в Україні

Шість країн, що входять до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, а також постійний представник України виступили зі спільною заявою, в якій "рішуче засудили активізацію протягом 25-27 червня 2022 року російських ракетних ударів по території України, спрямованих на житлові райони та цивільну інфраструктуру", зокрема, удар по торговельному центру в Кременчуці Полтавської області.

У документі, оприлюдненому перед початком екстреного засідання Радбезу 28 червня, Албанія, Франція, Ірландія, Норвегія, Великобританія та США вимагали від Росії негайно припинити військові дії та вивести війська з України.

Зеленський запропонував виключити РФ з Радбезу ООН

До учасників засідання, яке скликали через російський ракетний удар по ТЦ у Кременчуці 27 червня, відеозв'язком звернувся президент України Володимир Зеленський. Він закликав ООН "створити спеціальний трибунал для розслідування дій російських окупантів на українській землі" та притягнення РФ до відповідальності.

Крім того, він закликав направити до Кременчука спеціального представника генерального секретаря ООН або іншого представника, щоби вони відвідали місце атаки та могли підтвердити, що це справді був удар, завданий російською ракетою.

Звинувативши Росію в тому, що вона стала "терористичною державою", яка чинить "щоденні теракти", Зеленський закликав виключити Росію з Радбезу ООН і призупинити її членство в Генеральній асамблеї організації. "Потрібно діяти негайно і зробити все, щоб Росія припинила вбивати", - сказав він, застерігши, що в іншому разі "терористична діяльність" Росії пошириться на інші європейські країни та Азію. Особливо він виділив країни Балтії, Польщу, Молдову та Казахстан.

Закликаючи виключити Росію з ООН, Зеленський послався на статтю 6 Статуту ООН, згідно з якою член Організації, "який наполегливо порушує принципи, які містяться в цьому Статуті, може бути виключений з Організації Генеральною асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки". Втім, виключення Росії, практично неможливе, оскільки вона як постійний член Радбезу зможе використати своє право вето для блокування будь-якої подібної спроби.

В ООН вшанували пам'ять загиблих українців

Наприкінці виступу Зеленський попрохав усіх присутніх у залі підвестися, щоби вшанувати пам'ять українців, які загинули під час війни. "Рада Безпеки ООН сьогодні стоячи вшанувала пам'ять усіх українців, убитих російською армією на нашій землі. Члени російської делегації озирнулися на всіх присутніх у залі Радбезу і теж вирішили встати - просто щоб не виглядати вбивцями відверто. Але всі знають, що це саме російський терор, саме російська держава вбиває ні в чому не винних людей на цій війні, розв'язаній проти українського народу", - сказав президент у відеозверненні після засідання.

Заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський висловив протест проти того, що Зеленському вдруге дали можливість виступити в Радбезі (попереднього разу він виступив там 5 квітня). Представник РФ заперечував факт російського удару по ТЦ у Кременчуці, заявивши, що російська "високоточна" зброя вразила ангари заводу, розташованого поблизу, де містилися зброя і боєприпаси зі США та Європи.

Внаслідок влучення ракети у ТЦ "Амстор" у Кременчуці загинули 20 людей, 59 постраждали, ще близько 40 осіб вважаються зниклими безвісти.