Військовий облік жінок в Україні відтермінували на рік

Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з України з 1 жовтня не буде, оскільки обов'язковий військовий облік відтермінували до осені 2023 року. Зробити облік добровільним має парламент.

Міністерство оборони України відтермінувало строки обов'язкового взяття жінок низки професій на військовий облік на рік - до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ підписав міністр оборони Олексій Резніков, повідомила в середу, 7 вересня, його заступниця Ганна Маляр.

Таким чином, жодних заборон на виїзд жінок за кордон з 1 жовтня не буде.

Тим часом профільний комітет парламенту опрацьовує пропозиції міноборони, щоби взяття жінок на облік було виключно добровільним. Як пояснила Маляр, наказ підписали через те, що норма про обов'язкову постановку жінок на військовий облік регулюється саме законом, а законодавчий процес є тривалим.

"Ми в межах своїх повноважень можемо лише відтермінувати строки. Тож, іще на рік - до 1 жовтня 2023 року, їх відтерміновано, а за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних спеціальностей є виключно добровільним. Тому, ніякої паніки і зради. Ніяких обмежень для жінок не існує", - написала Маляр у Facebook.

Вона додала, що, за даними генерального штабу Збройних сил України, що на сьогодні в Україні немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку. При цьому днями Маляр казала, що ЗСУ досі потребують фахівців з медицини, радіотехніки та харчових технологій. "Тому в разі прийняття змін до закону, генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби", - казала вона, зауваживши ще раз, що йтиметься про добровільну постановку.

Військовий облік жінок в Україні

У грудні 2021 року в Україні набув чинності наказ міноборони про розширення переліку спеціальностей, представниці яких є військовозобов'язаними і мають стати на військовий облік. Перелік охоплював 35 фахових напрямків із десятками спеціальностей: від будівництва, готельно-ресторанної справи та юриспруденції до психології, журналістики, музичного мистецтва та бібліотекарської справи. Нововведення мали стосуватися десятків тисяч українських жінок.

З 1 жовтня 2022 року представниці визначених професій від 18 до 60 років уже мали обов'язково стати на військовий облік. Для них, зокрема, діяла би заборона на виїзд за кордон. А закон передбачає за ухилення від взяття на військовий облік адміністративну відповідальність - штраф.

Список відразу викликав суперечки в українському суспільстві. На сайті президента створили петицію, авторка якої вказувала, що даний наказ міноборони ухвалювався без суспільного обговорення, перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації. Після того, як петиція набрала необхідну кількість голосів, президент Володимир Зеленський попросив Резнікова скоротити перелік професій, представниці яких зобов'язані стати на військовий облік.

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