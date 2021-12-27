Зеленському направили петицію про скасування військового обліку жінок

Електронна петиція про скасування наказу міністерства оборони України щодо розширення переліку спеціальностей, представниці яких відтепер є військовозобов'язаними і мають стати на військовий облік, набрала у понеділок, 27 грудня, необхідні для розгляду президентом Володимиром Зеленським 25 тисяч голосів.

Петиція зібрала голоси всього за п'ять днів: її створили 23 грудня. "Відмінити наказ міністерства оборони України від 11 жовтня №313! Користуватися переліком лише тих спеціальностей, що визначені постановою уряду №711 від 14 жовтня 1994 року", - йдеться у ній.

Авторка петиції Яна Рашевченко пише, що наказом міноборони "начебто змінився лише перелік, але згідно нього майже усі жінки України повинні бути військовозобов'язаними". "Це неподобство! Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації", - наголошується в петиції.

За законом, глава держави не зобов'язаний виконувати вимоги петиції, які набрали необхідні підписи, але повинен обов'язково на них відреагувати. Таку форму звернення до президента України запровадили у 2015 році.

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Українок зобов'язали стати на облік у військкомати

Наказ міноборони про розширення переліку спеціальностей, представниці яких є військовозобов'язаними і мають стати на військовий облік, набув чинності 17 грудня. Перелік охоплює 35 фахових напрямків, до яких можна віднести десятки окремих спеціальностей: від будівництва, готельно-ресторанної справи та юриспруденції до психології, журналістики, музичного мистецтва та бібліотекарської справи. Нововведення можуть стосуватися десятків тисяч українських жінок.

За ухилення від взяття на військовий облік закон передбачає адміністративну відповідальність: якщо це сталося вперше, то штраф складатиме 510-850 гривень, якщо повторно або у особливий період - 850-1700 гривень. Передбачене покарання і для керівників підприємств чи організацій, які сприятимуть ухильницям чи ігноруватимуть ситуацію: у такому випадку їх може чекати штраф у розмірі від 5100 до 8500 гривень.

Нагадаємо, що в міноборони роз'яснили, як українкам ставати на військовий облік: жінки з розишеного переліку повинні написати заяву до місцевого військомату протягом 2022 року. При цьому штрафи за ухилення від постановки на військовий облік поки не застосовуватимуться.

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