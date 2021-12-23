Міноборони роз'яснило, як українкам ставати на військовий облік

Протягом 2022 року жінки з визначеного міністерством оборони України розширеного переліку професій, представниці яких відтепер є військовозобов'язаними, повинні написати заяву до місцевого військового комісаріату та принести перелік документів для реєстрації на облік. Про це повідомив начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Валерій Куценко на брифінгу в четвер, 23 грудня.

Серед необхідних документів - копії та оригінали паспорту, ідентифікаційного коду, а також свідоцтв про одруження, народження дітей і закінчення навчання, довідки з роботи.

"Потім начальником територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військомату. - Ред.) за місцем її реєстрації буде прийнято рішення, чи підлягає вона військовому обліку. Якщо підлягає, то вона буде направлена на проходження медичної комісії за місцем реєстрації проживання", - сказав Куценко. За його словами, процедура постановки жінок на військовий облік - така сама, як у чоловіків.

Куценко додав, що брати на облік будуть не всіх, адже є обмеження за станом здоров'я та за віком. Військовий обов'язок стосується жінок віком 18-60 років. Жінки з дітьми, за його словами, також мають ставати на військовий облік.

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"Військовозобов’язаний і військовослужбовець - це дуже великий шлях від одного до іншого. Жінка буде перебувати на військовому обліку, тому що спеціальність, за якою вона працює, може принести користь державі в разі збройної агресії чи ескалації. Але ніхто нікуди призивати її не збирається - це зовсім різні речі", - зазначив Куценко.

Крім того, за його словами, незалежно від форм власності, підприємства мають вести облік військовозобов'язаних, тоді як фізичні особи-підприємці такого обліку не ведуть.

Водночас начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач додав, що адміністративні стягнення за ухилення від постановки на військовий облік до кінця 2022 року не будуть застосовуватися до жінок та їхніх роботодавців. "Мета цієї роботи - приведення військового обліку людських ресурсів до вимог чинного законодавства, в результаті якого ми мамтимемо чітке уявлення щодо наявних дефіцитних військових спеціальностей, які у разі необхідності можуть бути використані в разі введення воєнного стану і особливої мобілізації", - пояснив він.

Українок зобов'язали стати на облік у військкомати

17 грудня набув чинності наказ міноборони про розширення переліку спеціальностей, представниці яких є військовозобов'язаними і мають стати на військовий облік. Перелік охоплює 35 фахових напрямків, до яких можна віднести десятки окремих спеціальностей: від будівництва, готельно-ресторанної справи та юриспруденції до психології, журналістики, музичного мистецтва та бібліотекарської справи.

На військовому обліку мають перебувати як і безпосередньо спеціалістки, які працюють в цих сферах, так і їхні керівниці та директорки. За попередніми даними ЗМІ, нововведення можуть стосуватися десятків тисяч українських жінок.

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За ухилення від взяття на військовий облік закон передбачає адміністративну відповідальність: якщо це сталося вперше, то штраф складатиме 510-850 гривень, якщо повторно або у особливий період - 850-1700 гривень. Передбачене покарання і для керівників підприємств чи організацій, які сприятимуть ухильницям чи ігноруватимуть ситуацію: у такому випадку їх може чекати штраф у розмірі від 5100 до 8500 гривень.