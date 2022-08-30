Рада підтримала відновлення акцизів на пальне

Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики зкорегував пропоновані урядом ставки акцизів на пальне, але не заперечив проти їхнього повернення.

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 30 серпня, схвалила в першому читанні законопроєкт, яким пропонується відновити акцизи на різні види пального. Відповідна інформація міститься в картці законопроекту на сайті парламенту.

Законопроєкт про відновлення акцизів на пальне спершу запропонував Кабінет Міністрів, він був зареєстрований в Раді 14 серпня, однак парламент відмовився включити його до порядку денного. Після цього комітет з питань фінансів, податкової та митної політики переглянув документ і змінив пропоновані розміри ставок акцизного податку на окремі види пального.

Якими будуть акцизи

В ухваленій редакції законопроєкту передбачається, що акциз на скраплений газ, бутан та ізобутан становитиме 52 євро за 1000 літрів (уряд пропонував 100 євро). Акцизи на бензин, дизельне паливо, альтернативні види палива з додаванням біоетанолу становитимуть 100 євро за 1000 літрів.

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Чому повертають акцизи

У пояснювальній записці до першого варіанту законопроєкту Кабмін вказував, що після скасування акцизів на пальне і низки інших податків у березні, дорожній фонд практично перестав наповнюватися, "прогнозний обсяг надходження коштів із джерел, що залишились, становили близько 0,1 відсотка від обсягу, передбаченого затвердженим розписом державного бюджету".

При цьому через бойові дії в Україні зазнали руйнування близько 24,8 тисячі кілометрів доріг, зруйновано або пошкоджено 311 штучних споруд на дорогах, а ресурсів на їхнє відновлення практично немає. В новій редакції документи податковий комітет не заперечує проти цих аргументів.

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Також у вівторок Рада схвалила у першому читанні законопроєкт яким скасовується березнева поправка до бюджету, яка приписувала спрямовувати кошти державного дорожнього фонду на оборонні потреби та погашення державного боргу. Таким чином в разі ухвалення обох документів кошти від акцизів на пальне залишатимуться у дорожньому фонді.