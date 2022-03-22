Країни Євросоюзу планують спільно купувати газ

Держави Європейського Союзу та Єврокомісія мають намір у майбутньому спільно закуповувати природний газ, у тому числі зріджений (ЗПГ), та водень для заповнення газових сховищ ЄС. Очікується, що рішення про це лідери країн Євросоюзу ухвалять на саміті наприкінці поточного тижня, повідомляє агентство dpa у вівторок, 22 березня. "Напередодні наступної зими держави-члени та Єврокомісія негайно почнуть роботу над спільними закупівлями газу, ЗПГ та водню", - йдеться у проєкті декларації саміту, який є у розпорядженні агентства.

Ще минулого року Єврокомісія у зв'язку із подорожчанням енергоносіїв пропонувала державам ЄС добровільно закуповувати газ спільно, зокрема, щоб покращити свої позиції на переговорах. Вторгнення Росії в Україну призвело до ще більшого стрибка цін на газ.

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На Росію припадає близько 40 відсотків газових закупівель Євросоюзу, тому зараз Брюссель хоче якнайшвидше стати незалежним від імпорту газу з Росії. У пошуку нових партнерів міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) відвідав Катар та Об'єднані Арабські Емірати, де обговорював співпрацю у галузі енергетики. Сторони погодили довгострокове партнерство.

Очікується, що 23 березня Єврокомісія запропонує конкретні вимоги щодо заповнення газових сховищ у ЄС: щороку до листопада вони мають заповнюватися на 90 відсотків. Нині європейські сховища газу заповнені в середньому лише на 26 відсотків.