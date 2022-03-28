 Київ оцінює збитки від війни у 565 мільярдів доларів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.03.2022

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Економіка

Київ оцінює збитки від війни у 565 мільярдів доларів

За попередньою оцінкою мінекономіки України, найбільше втрат було завдано українській інфраструктурі.

Наслідки російських бомбардувань у Маріуполі

Наслідки російських бомбардувань у Маріуполі

Сума збитків для України від розв'язаної Росією повномасштабної війни оцінюється міністерством економіки у 564,9 мільярда доларів. Про це у понеділок, 28 березня, повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"564,9 мільярдів доларів. Саме такою є сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення", - повідомила Свириденко у дописі на Facebook.

За її словами, існують щонайменше два методи підрахунку збитків. Перший - це оцінка втрат від безпосередніх руйнувань, другий - розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто усіх наслідків, включно з погіршенням економічної ситуації в державі, зростанням безробіття, блокуванням торгівлі, зниженням споживчого попиту тощо.

Найбільших втрат булозавдано українській інфраструктурі - на суму 119 мільярдів доларів (зруйновано та пошкоджено майже вісім тисяч кілометрів доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти). Втрати ВВП у 2022 році оцінюються мінекономіки у 112 мільярдів доларів, а втрати цивільного населення - у 90,5 мільярда доларів (10 мільйонів квадратних метрів житла, 200 тисяч автомобілів, продовольче забезпечення п'яти мільйонів осіб).

Окрім того, ще у 80 мільярдів доларів оцінено втрати підприємств та організацій, у 54 мільярдів доларів - втрати прямих інвестицій в українську економіку, й у 48 мільярдів доларів - втрати державного бюджету.

Читайте хроніку війни в Україні за 28 березня

"Варто зазначити, що кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають. Саме тому Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат. Як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених активів РФ", - наголосила Свириденко.

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України. Жертвами російських обстрілів стали тисячі цивільних, мільйони українців стали біженцями та внутрішньо переміщеними особами. Країни Заходу у відповідь на агресію застосували жорсткі економічні санкції проти РФ та надають Києву фінансову та військову допомогу у вигляді озброєння та техніки. Водночас країни НАТО категорично відмовляються погодитися на прохання Києва закрити небо над Україною, мотивуючи це небажанням увійти у пряме воєнне зіткнення з Росією. Також Захід поки не відреагував на прохання Києва надати військові літаки, системи протиракетної оборони та танки.

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