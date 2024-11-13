"Рада мудреців" погіршила прогноз ВВП Німеччини

Рада економічних експертів при німецькому уряді скоригувала в бік зниження прогнози економічного розвитку в країні.

У річній доповіді так званої "Ради мудреців", опублікованій в середу, 13 листопада, йдеться, що за підсумками року валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини знизиться на 0,1 відсотка, а наступного року зросте лише на 0,4 відсотка. Ще в травні експерти прогнозували зростання ВВП Німеччини на 0,2 відсотка в 2024 році та на 0,9 відсотка - в 2025-му.

Стало слабкі темпи економічного розвитку Німеччини можуть бути зумовлені насамперед зниженням обсягів виробництва та доданої вартості в обробному секторі. "Слабкість обробної промисловості та стійко низьке економічне зростання свідчать про те, що економіку Німеччини стримують як структурні, так і циклічні чинники", - пояснила голова "Ради мудреців" Моніка Шнітцер (Monika Schnitzer).

Водночас економічні радники уряду ФРН прогнозують істотне уповільнення темпів інфляції. У 2024 році споживчі ціни, як очікується, зростуть в середньому на 2,2 відсотка, що на 0,2 процентного пункту нижче, ніж у весняних прогнозах. У 2025 році прогнозується сповільнення росту цін до 2,1 відсотка. Базова інфляція, згідно з прогнозами, становитиме 3,0 відсотка у 2024 році та 2,6 відсотка у 2025-му.

Експерти радять уряду ФРН збільшити витрати

На думку економістів, посилення промислового спаду, а також подальше зростання невизначеності, що може ще більше затримати відновлення інвестицій та приватного споживання, становлять знижувальні ризики для прогнозів.

Водночас підвищувальним фактором стане пожвавлення споживання приватних домогосподарств і, відповідно, зниження норми заощаджень, причому швидшими темпами, ніж очікувалося раніше.

"У Німеччині останніми роками й десятиліттями спостерігалися провали як у політиці, так і в бізнесі. Зараз настав час рішуче просувати модернізацію нашої країни", - зазначила Шнітцер.

З огляду на економічну слабкість, "Рада мудреців" рекомендує уряду збільшити державні витрати, орієнтовані на майбутнє. Зокрема, йдеться про витрати на розвиток транспортної інфраструктури, освіту та оборону. Для цього потрібно вжити "інституційних заходів".

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