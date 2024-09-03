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ЕкономікаЄвропа

Історія успіху Швеції: як подвоїти ВВП, знижуючи викиди СО2

3 вересня 2024 р.

З 1990 року Швеція на 80 відсотків знизила емісію парникових газів, домігшись при цьому значного зростання економіки. У чому тут секрет? І чи можуть шведи стати в цьому прикладом для інших?

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Швеція - країна з мальовничим ландшафтом і низькими обсягами викидів СО2
Швеція - країна з мальовничим ландшафтом і низькими обсягами викидів СО2Фото: Jan Wehnert/picture alliance

Схоже,Швеція знайшла рецепт, як розвивати свою економіку й одночасно захищати клімат. "Щоб зменшити негативний вплив на екологію, не обов'язково знижувати рівень добробуту", - запевняє Маттіас Голдман, засновник шведського Секретаріату-2030, організації, мета якої - скоротити викиди СО2 у транспортному секторі країни на 70 відсотків у період з 2010 по 2030 рік.

За даними Європейського агентства з охорони навколишнього середовища (European Environment Agency, EEA), Швеція випереджає всі інші європейські країни зі скорочення обсягу викидів парникових газів. Уже 1990 року їхня емісія у Швеції була вп'ятеро меншою на душу населення, ніж у середньому по Європі. Відтоді шведи зменшили викиди парникових газів ще на 80 відсотків, тоді як середнє скорочення в ЄС становило лише 30 відсотків.

Але найдивовижніше те, що Швеція, країна з розвиненою промисловістю, яка виробляє сталь, цемент і автомобілі, зуміла водночас домогтися дворазового збільшення свого ВВП за вказаний період. Що ж потрібно для успішного проведення декарбонізації економіки і при цьому збереження її зростання?

Швеція майже не використовує викопне паливо для виробництва електроенергії
Швеція майже не використовує викопне паливо для виробництва електроенергіїФото: Dalibor Brlek/picture alliance

Інвестиції у ВДЕ

Швеція має низку природних переваг. 70 відсотків її території займають ліси, а вони дуже корисні в боротьбі з парниковими газами, оскільки дерева виводять CO2 з атмосфери. Крім того, в країні часто дмуть сильні вітри, а також багато гір, річок і озер - просто ідеальні умови для розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Але не тільки наявність сприятливого зовнішнього середовища привела Стокгольм до того, чого він досяг наразі в питаннях захисту клімату. Шведи давно усвідомили значення своїх природних багатств і почали інвестувати у ВДЕ набагато раніше за інші країни. "У Швеції гідроенергетика існує вже понад століття", - пояснює Голдман із Секретаріату-2030.

Шведська влада також виключила викопне паливо з енергобалансу ще в 1970-х, під час глобальної нафтової кризи. Коли європейські держави шукали інші джерела енергії, Стокгольм активно розвивав атомну енергетику.

Сьогодні майже 70 відсотків електроенергії у Швеції виробляється за рахунок ВДЕ - особливо гідро- і вітроенергетики. Інша частина потреб задовольняється за рахунок АЕС. Це означає, що викиди парникових газів під час виробництва електрики в цій скандинавській країні зараз практично дорівнюють нулю.

"Таким чином, шведи майже не використовують викопне паливо для вироблення електроенергії. Якщо порівнювати з іншими країнами, то це зовсім інший світ", - констатує Йорре де Шрайвер, експерт з питань енергетики з ЕЕА.

Декарбонізація виробництва тепла

У Швеції без викопного палива тепер обходяться не тільки під час вироблення електрики - це стосується також опалення та енергомістких промислових процесів.

Першим кроком на цьому шляху стали інвестиції в системи централізованого теплопостачання, які дуже ефективні. Це означає, що замість того, щоб встановлювати опалювальні пристрої в кожному будинку, ви будуєте великі централізовані системи опалення, які підключаються до багатьох будинків і промислових зон за допомогою ізольованих труб і підземної інфраструктури.

"Для створення такої інфраструктури необхідна співпраця влади та приватного сектору, - каже Еса Перссон, яка консультує шведський уряд з питань кліматичної політики та оцінює її ефективність. - Крім того, це досить дорого, тільки подумайте, скільки трубопроводів потрібно прокласти через цілі квартали".

Проте влада на ранній стадії зробила вибір на користь централізованого теплопостачання і дотримувалася його. "Вони побачили переваги таких великих системних рішень. Швеція як країна з холодним кліматом мала реальний стимул для створення енергоефективної та раціональної системи опалення для жителів", - додає Перссон.

Ухвалений у Швеції податок на викиди СО2 дав приватним особам і компаніям стимул інвестувати у відновні джерела енергії
Ухвалений у Швеції податок на викиди СО2 дав приватним особам і компаніям стимул інвестувати у відновні джерела енергіїФото: Johan Nilsson/TT/picture alliance

Перевага централізованого теплопостачання в тому, що ви можете змінювати паливо, яке використовуєте. У минулому Швеція покладалася на викопні його види, як-от нафта і вугілля. Але з 1990-х років стала приділяти особливу увагу розвитку ВДЕ і особливо енергоефективності, а також інвестувати в технології використання енергії з деревного палива. Сьогодні 97 відсотків теплопостачання у Швеції забезпечується за рахунок спалювання біопалива і відходів.

"За останні 30 років нам вдалося на 70 відсотків скоротити емісію парникових газів під час виробництва електрики та організації теплопостачання. Це також показує, що великі та сміливі зміни можливі", - ділиться Перссон.

Стимули захисту клімату - для компаній і громадян

І такі зміни відбулися не на порожньому місці. Стокгольм проводить чітку кліматичну політику з 1990-х років. Наприклад, шведи першими запровадили податок на викиди СО2, стягуючи плату за його емісію, причому як з підприємств, так і з приватних осіб. Навіть на сьогодні він - один із найвищих у світі.

"Послання дуже просте: або ви робите щось, що шкодить довкіллю, і вам доводиться платити за це податок; або ви дієте більш екологічно, і вас не обкладають податком", - продовжує Маттіас Голдман. Дослідження, проведене 2019 року, засвідчило, що шведський податок на викиди вуглекислого газу справив значний вплив на їхній обсяг: щороку обсяги викидів СО2, спричинені транспортом, знижувалися в середньому на шість відсотків.

Крім того, податок прискорив зміни у сфері енергетики та теплопостачання, давши людям і компаніям стимул інвестувати у ВДЕ замість викопного палива. У той час як у багатьох інших державах громадськість повстала би проти запровадження якогось нового податку, у Швеції цей збір був сприйнятий схвально. "У нас уже давно підтримують екологічну та кліматичну політику, і країна пишається тим, що є лідером у цій галузі", - описує ситуацію Перссон.

І це справедливо для всього місцевого політичного спектра. Уже 2017 року сім із восьми провідних партій погодили найсуворішу у світі кліматичну мету: скоротити викиди СО2 до нуля вже до 2045 року.

"Формулювання цієї мети дало бізнесу і людям непохитну впевненість у тому, що політику декарбонізації проводитимуть і надалі, і що я можу інвестувати в захист клімату, знаючи, що навіть у разі зміни уряду мета збережеться" - пояснює Голдман.

Шведська влада на ранній стадії зробила вибір на користь централізованого теплозабезпечення
Шведська влада на ранній стадії зробила вибір на користь централізованого теплозабезпечення

Зростання викидів CO2 після повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Незважаючи на те, що Стокгольм зробив низку ефективних кроків щодо зниження викидів СО2, ще не всі галузі шведської економіки успішно пройшли декарбонізацію. Наразі транспорт і сільське господарство є найбільшими джерелами викидів вуглекислого газу в країні. І саме транспорт викликає найбільшу заклопотаність.

Після енергетичної кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії в Україну, консервативний уряд Швеції згорнув кілька важливих заходів у цій сфері. Так, влада на чверть знизила податки на бензин і дизпаливо, завдяки чому ціни на них у країні зараз одні з найнижчих у Європі.

Уряд також здійснив низку кроків, які зменшили витрати на користування автомобілем, щоб підтримати домогосподарства, які цього потребують, а також скасував пільги, які раніше надавали під час купівлі електромобілів. "Ми збільшуємо викиди СО2 приблизно на 5 мільйонів тонн на рік. Фактично це найбільше зростання емісії в транспортній галузі за всю історію Швеції", - нарікає Маттіас Голдман.

Однак він вважає, що це лише короткочасна невдача, оскільки влада пообіцяла, що вжиті заходи матимуть тимчасовий характер і що Швеція, як і раніше, йде до досягнення своєї мети в транспортному секторі: скорочення викидів СО2 на 70 відсотків з 2010 до 2030 року.

Досвід Швеції з декарбонізації економіки

Які ж уроки можуть винести інші держави зі шведської історії успіху? "Швеція, як мені здається, демонструє, що, так, справді, можна виробляти електроенергію без будь-яких викидів парникових газів. І це приклад для інших країн світу", - вважає Йорре де Шрайвер, експерт з питань енергетики з ЕЕА.

Чи може політика Швеції в цій царині слугувати зразком для інших держав? "Знайдіть, де ви чините основний вплив на клімат і де можете домогтися найбільших змін. З'ясуйте, що є вашою, як країни, унікальною перевагою, з чого ви могли б почати й рухайтесь далі, відштовхуючись від цього", - перераховує послідовність дій Голдман.

І описує подальші перспективи: "Це дасть вам "зелені" підприємства і робочі місця, а також мільярди прибутків від експорту, які ви зможете використати для інших потреб, поліпшення добробуту, шкільної освіти тощо". І хоча в кожній країні ситуація унікальна, дуже важливо долучити до перехідного процесу всіх зацікавлених, радить засновник шведського Секретаріату-2030.

Еса Перссон погоджується з ним. "Найголовніший урок полягає в тому, що необхідна тісна співпраця уряду, приватного сектору та місцевих органів влади, щоб разом розробляти справді системні рішення і йти на ризик, робити великі довгострокові інвестиції. Це стало одним із чинників успіху декарбонізації Швеції", - резюмує вона.

 

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