Європу очікують катастрофічні наслідки зміни клімату - вчені

Європа нагрівається вдвічі швидше за інші континенти, йдеться в новій доповіді Європейського агентства з навколишнього середовища. Якщо не вжити термінових заходів, наслідки можуть бути катастрофічними, заявили вчені.

Екстремальна спека, посуха, лісові пожежі та повені, що мали місце останніми роками, посиляться в Європі навіть за оптимістичних сценаріїв глобального потепління та вплинуть на умови життя на всьому континенті, йдеться у новій доповіді Європейського агентства з навколишнього середовища (EEA), опублікованій у понеділок, 11 березня.

Наслідки можуть бути "катастрофічними", якщо не вжити термінових заходів, попереджають автори першого загальноєвропейського аналізу ризиків, пов'язаних зі змінами клімату. Загалом вони наводять 36 загроз, 21 з яких потребує негайних дій, а вісім позначено як "особливо невідкладні".

Європа нагрівається швидше за інші континенти

Як зазначають автори доповіді, температура в Європі з 1980-х років зростала вдвічі швидше, ніж глобальний показник. Заходів, які європейські країни вживали для того, щоб цьому протистояти, виявилося недостатньо, але навіть якщо вдасться сповільнити потепління, глобальні температури вже більш ніж на 1 градус Цельсія вищі, ніж у доіндустріальну епоху, йдеться у документі.

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"Європейські та національні політичні лідери мають діяти прямо зараз, щоб знизити кліматичні ризики шляхом різкого скорочення обсягу викидів та розробки стратегій та заходів адаптації" до змін клімату, наголосила виконавчий директор EEA Леена Юля-Мононен.

Вона додала, що влітку 2022 року в Європі було зареєстровано від 60 000 до 70 000 передчасних смертей через спеку.

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Доповідь має стати "останнім попередженням"

За даними EEA, без вживання термінових заходів більшість із зазначених у доповіді 36 кліматичних ризиків можуть досягти "критичного або катастрофічного рівня" вже в цьому столітті.

У разі песимістичного сценарію сотні тисяч людей можуть загинути від хвиль спеки, а економічні втрати лише від прибережних повеней можуть перевищити до кінця століття 1 трильйон євро на рік, попередили в агентстві. "Це має стати серйозним попередженням. Останнім попередженням", - сказала виконавча директорка організації.

Європейська комісія опублікує свою відповідь на доповідь EEA 12 березня.