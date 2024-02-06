Єврокомісія оголосила нові кліматичні цілі

Єврокомісія хоче до 2040 року скоротити викиди парникових газів у Європі на 90 відсотків порівняно з 1990 роком. Найбільше скорочень викидів припадатиме на промисловість, транспорт і сільське господарство.

Єврокомісія хоче до 2040 року скоротити викиди парникових газів у Європі на 90 відсотків порівняно з рівнем 1990 року. Ця мета кліматичної політики - початок діалогу, а не рішення, заявив у вівторок, 6 лютого, комісар ЄС з питань кліматичних дій Вопке Гукстра на презентації у Страсбурзі.

Після виборів до Європарламенту, які відбудуться в червні 2024 року, новий склад Єврокомісії має представити відповідну законодавчу пропозицію, наголосив єврокомісар. Рекомендація комісії не є обов'язковою, нагадує агентство epd.

До секторів, які мають скоротити викиди парникових газів, належать промисловість, транспорт і сільське господарство, зазначає агентство dpa. Пропозиція також передбачає розширення використання відновлюваних джерел енергії та просування технологій уловлювання і зберігання вуглецю (CCS). Це робиться для того, щоб запобігти потраплянню CO2 в атмосферу і уповільнити глобальне потепління.

У 2021 році ЄС законодавчо закріпив мету зробити європейську економіку і суспільство кліматично нейтральними до 2050 року. Закон ЄС про клімат також встановив першу проміжну мету - скоротити викиди парникових газів щонайменше на 55 відсотків до 2030 року, порівняно з 1990 роком. Законодавчий пакет "Fit for 55" покликаний забезпечити досягнення цього показника.

Скорочення викидів на 90 відсотків до 2040 року відповідає зобов'язанням ЄС за Паризькою кліматичною угодою та рекомендаціям Науково-консультативної ради ЄС зі зміни клімату. Остання в червні 2023 року рекомендувала ЄС скоротити викиди парникових газів на 90-95 відсотків до 2040 року. Паризька кліматична угода 2015 року спрямована на обмеження глобального потепління порогом у 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним періодом.