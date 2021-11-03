Глобальне потепління: зміни клімату в 10 інфографіках

Про кліматичні зміни зараз говорять усі - у тому числі й через кліматичну конференцію ООН COP29, яка відбулася в Баку. В інфографіці DW - важливі факти про те, як уже змінилася наша планета.

У столиці Азербайджану Баку завершилася двотижнева конференція ООН щодо зміни клімату (COP29). Світові лідери вже 29-й раз збиралися на глобальний саміт у спробі усунути причини зміни клімату та запобігти подальшим наслідкам глобального потепління. Наступні п'ять запитань і відповідей демонструють, як уже змінилася наша планета.

#1 Хто продукує найбільше викидів CO2?

Уряди в усьому світі роздають дедалі більше обіцянок трансформувати економіки своїх країн таким чином, щоб вона впродовж наступних 10-30 років стали кліматично-нейтральними. Рівень викидів вуглецю стабілізується в Європі та Америці, однак зростає в Азії та Африці. Наведена нижче інфографіка показує, наскільки має змінитися економіка, щоби досягти поставлених цілей.

Самі по собі викиди - це лише частина проблеми. За останні десятиліття у країнах Азії спостерігається значне зростання кількості населення, яке призводить до більшого використання ресурсів.

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Якщо розглядати викиди CO2 з перспективи розподілу на душу населення, картина виходить вже зовсім інша. Враховуючи кількість населення, попереду йдуть не лише країни західного світу, такі як США та Австралія, але й країни в інших частинах планети - Росія, Саудівська Аравія, Оман, Катар та Монголія.

Тож хто має найбільше сприяти скороченню викидів? Експерти вважають, що не всі країни можна вважати однаково відповідальними і що економічну силу й добробут слід також брати до уваги.

Групування країн за доходами на душу населення (див. нижче) показує зв'язок між вищим рівнем доходу та вищими середніми обсягами викидів на душу населення. Також видно, що країни у кожній групі сильно відрізняються. У країнах з високим рівнем доходу і високим рівнем викидів, як Катар, викидається набагато більше CO2 на душу населення, ніж у таких країнах, як Німеччина та Франція, хоча вони перебувають у тій самій групі за рівнем доходів.

І хоча такі країни, як Індія та Китай, демонструють низькі показники викидів на душу населення, їхні рішення в питанні захисту клімату з огляду на значну кількість населення мають великий вплив.

#2 Які основні джерела викидів парникових газів?

Найбільшим джерелом викидів парникових газів нині є енергетика (28%). Враховуючи кореляцію між економічною силою та викидами CO2, до одних з найбільших джерел викидів парникових газів - включно з метаном і оксидом азоту, - які потрапляють в атмосферу, належить і промисловість (22%).

До великих джерел викидів парникових газів відносяться також транспорт, сільське, лісове господарство, зміни у землекористуванні. У 2023 році найбільше лісів вирубали в Росії, Бразилії та Канаді. Значне зростання показників Канади порівняно з 2022 роком відбулося через масштабні лісові пожежі, які знищили значну частину лісів країни.

Вирубка лісів є проблематичною не лише тому, що CO2, який раніше накопичувався у ґрунті та у самих деревах, викидається в атмосферу, а й тому, що ліси та ґрунти поглинають CO2 з атмосфери. Вони дуже цінні у боротьбі зі зміною клімату.

#3 Як змінювалися викиди CO2 протягом останніх століть?

Викиди CO2 від спалювання викопного палива зростали з перших днів індустріалізації. Однак планета спершу поглинала їх природним шляхом, у цьому допомагали ліси й океани.

Але людство почало виробляти більше CO2 та інших парникових газів, ніж екосистема планети могла їх поглинати. Тому цих викидів стало більше залишатися в атмосфері (виділено червоним на наступній інфографіці).

#4 Наскільки планета вже потепліла?

Внаслідок збільшення концентрації CO2 тепло сонячного світла затримується в атмосфері і, як у парнику, температура на планеті зростає. У порівнянні з ХХ століттям - і особливо за останні п'ять років - середня глобальна температура зросла на 1,2 градуса за Цельсієм.

Ця зміна вимірюється шляхом обчислення різниці між температурами, що спостерігаються в певний час і в певному місці, і середнім історичним значенням для цього місця. Підвищення температури на 1,2 градуса є середнім глобальним показником цих коливань.

Однак на місцевому рівні або в окремі місяці різниця може бути набагато більшою. Наприклад, вересень 2024-го року був майже на 2 градуси теплішим за вересень 1956-го.

Це збільшує температурну аномалію Землі і матиме потенційно далекоглядні наслідки - від нестерпної спеки до невдалого врожаю та зростання катаклізмів, таких як шторми та повені. Підвищення рівня моря є одним з найпомітніших наслідків. Високі температури провокують танення льодовиків, а це підвищує рівень води в океанах.

#5 Наскільки підвищився рівень моря?

За даними австралійського Державного об'єднання державних та прикладних досліджень (CSIRO), за останні 140 років рівень Світового океану піднявся майже на 25 сантиметрів. Близько третини цього зростання сталося за останні 25 років.

Підвищення рівня води відбувається у всьому світі, але ця тенденція посилюється в Арктиці, яка нагрівається швидше, ніж інші регіони.

Термічні властивості води, що дозволяють їй розширюватися, також сприяють підвищенню рівня моря.

Як це часто буває, щодо точних цифр триває дискусія. Хоча рівень води у більшості океанів і морів справді вже підвищився, деякі райони постраждали більше, ніж інші. Наприклад, у західній Канаді та на півночі Чилі заявляють про стабільність рівня або навіть відступ морів, а острівні країни в південній частині Тихого та Індійського океанів стають свідками тривожного підвищення рівня води, що загрожує цим країнам зникненням.

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