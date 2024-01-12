ООН: 2024 рік може побити рекорди спеки-2023

Минулого року з червня по грудень щомісяця встановлювалися нові температурні рекорди. На тлі кліматичного феномена Ель-Ніньо ця тенденція зберігатиметься і в 2024 році, впевнені експерти.

2023 рік став найспекотнішим за весь час метеоспостережень, але 2024-й може перевершити його - торік у період із червня до грудня щомісяця встановлювали все нові температурні рекорди. І ця тенденція, найімовірніше, збережеться і 2024 року через кліматичний феномен "Ель-Ніньйо", повідомила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) у щорічному звіті в п'ятницю, 12 січня.

У доповіді ВМО підтверджує дані європейської метеослужби Copernicus: 2023 рік став найспекотнішим за весь час погодних спостережень із 1850 року. Глава ВМО Селесте Сауло попередила, що через "Ель-Ніньйо" - циклічні коливання температури поверхні Тихого океану біля екватора - у 2024 році слід очікувати нових температурних рекордів. "Оскільки "Ель-Ніньйо" зазвичай найсильніше впливає на глобальні температури, і він досягнув свого піку 2023 року, то 2024 рік може стати ще спекотнішим", - пояснила вона.

Минулого року середня глобальна температура була на 1,45 градуса вищою, ніж у доіндустріальний період (з 1850 до 1900 роки), наголошується в доповіді ВМО, що базується на даних, отриманих цілою низкою визнаних інститутів. Тим часом за даними Copernicus, оприлюдненими 9 січня, середня глобальна температура була вищою на 1,48 градуса.

Читайте також: Інфографіка: Глобальне потепління - як уже змінилася наша планета

Паризька угода про клімат

Світова спільнота з метою уникнення катастрофічних наслідків зміни клімату у 2015 році уклала Паризьку угоду, згідно з якою глобальне потепління має бути обмежене менш ніж двома градусами, а бажано - 1,5 градуса порівняно з доіндустріальною епохою.

За підрахунками американського метеорологічного відомства Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), середня глобальна температура на поверхні Землі 2023 року була на 1,18 градуса вищою за середню за все XX століття. Глава ВМО Сауло назвала кліматичні зміни найбільшим викликом для людства.