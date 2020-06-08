Німеччина виділить мільярд євро на підтримку культури

Уряд Німеччини виділяє один мільярд євро для подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу в сфері культури. Про це повідомляється у середу, 17 червня, після завершення засідання уряду.

Очікується, що завдяки цьому пакету фінансової допомоги артисти, художники та інші працівники культурної сфери зможуть швидше знайти нові можливості для своєї діяльності, зазначає агенція dpa.

Так, 250 мільйонів євро будуть спрямовані на втілення концепцій щодо дотримання правил гігієни в культурних установах, розвиток системи продажу квитків через інтернет, а також створення систем вентиляції. Близько 480 мільйонів євро будуть спрямовані на фінансування проєктів, які допоможуть працівникам сфери культури відновити діяльність в повному обсязі. Ще 100 мільйонів підуть на компенсації діячам культури, які через карантинні обмеження втратили доходи.

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Уряд схвалив додатковий бюджет

Раніше у цей день уряд затвердив другий додатковий бюджет на 62 мільярди євро. Таким чином, дефіцит бюджету на 2020 рік збільшується до 218,5 мільярда. Ці кошти передбачені для подолання економічних наслідків пандемії COVID-19. Міністр фінансів ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що уряд впорається зі зростанням дефіциту, адже на відміну від інших країн, Німеччина в минулому суттєво зменшила рівень внутрішнього держборгу.

Обсяг видатків, закладених у бюджет Німеччина на 2020 рік, становить 509,3 мільярда євро. У них враховані, зокрема, додаткова фінансова допомога підприємствам малого та середнього бізнесу, видатки, пов'язані зі зменшенням податку на додану вартість у 2020 році, а також додаткові виплати на дітей.

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Бундестаг має проголосувати відповідні урядові ініціативи ще перед літніми канікулами.

Як повідомлялося, у березні Бундестаг схваливпредставлений урядом ФРН пакет заходів для підтримки економіки за умов пандемії коронавірусу SARS-CoV-2, у рамках якого 50 мільярдів євро виділили на підтримку самозайнятих громадян, а також малих підприємств. Тоді у бюджеті додатково було передбачено виділення 156 мільярдів євро.

Для фінансування пакета допомоги була призупинена дія передбаченого в Основному законі "боргового гальма". Згідно з ним, Німеччина запобігала зростанню державного боргу.