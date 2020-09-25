 COVID-19: Меркель чекає на важкий період, але хоче уникнути локдауну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2020

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COVID-19: Меркель чекає на важкий період, але хоче уникнути локдауну

Канцлерка ФРН Анґела Меркель вважає, що Німеччина може уникнути нового локдауну в умовах зростання кількості заражень коронавірусом.

Анґела Меркель

Анґела Меркель виступає в Бундестазі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) в середу, 30 вересня, заявила, що зробить все можливе, щоб уникнути нового загальнонаціонального локдауну через пандемію COVID-19. "Ми всі хочемо уникнути другого національного локдауну і ми можемо це зробити", - заявила Меркель, виступаючи в Бундестазі.

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За її словами, тепер люди знають значно більше, як захистити себе та систему охорони здоров'я, ніж вони знали в березні, коли в Німеччині було запроваджено перший локдаун. Утім, Меркель попередила, що попереду в країни кілька важких місяців через зростання кількості заражень коронавірусом та наближення зими. "Досі Німеччина пройшла порівняно добре через пандемію завдяки надзвичайно відповідальній поведінці громадян в останні кілька місяців, але ми бачимо, що тепер йде осінь і попереду важка фаза", - зазначила вона.

Переговори з Тихановською

Також Меркель повідомила, що проведе переговори з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. "Невдовзі я зустрінуся з опозиційною лідеркою Тихановською", - заявила вона. Канцлерка відзначила "хоробрість" жінок, які брали участь у протестах в Білорусі з часу проведення в цій країні 9 серпня президентських виборів.

Відповідь Росії на отруєння Навального

Канцлерка повідомила, що Німеччина обговорить з європейськими партнерами відповідь Росії через отруєння забороненою хімічною речовиною "Новачок" опозиціонера Олексія Навального, коли стане відомою позиція Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). "Ми чекаємо на результати від ОЗХЗ... і потім ми обговоримо необхідні реакції з європейськими партнерами", - сказала німецька канцлерка.

Нагадаємо, що Олексій Навальний 32 дні лікувався в берлінській клініці Charité, звідки його виписали 23 вересня. Російському опозиціонеру стало зле 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували. 22 серпня Навального доставили для лікування в Берлін. Протягом 19 діб росіянин перебував у штучній комі.

На прохання клініки експерти спецлабораторії збройних сил Німеччини провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди нервово-паралітичної речовини групи "Новачок". Згодом ці висновки підтвердили лабораторії в Швеції і Франції. Росія заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на опозиціонера.

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