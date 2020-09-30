 Трамп відмовився від віртуальних дебатів з Байденом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2020

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Трамп відмовився від віртуальних дебатів з Байденом

Дональд Трамп відмовився від віртуальних дебатів з Джо Байденом. Раніше організатори вирішили провести другі дебати кандидатів у президенти США у віртуальному форматі через інфікування Трампа коронавірусом.

Дональд Трамп відмовився від віртуальних дебатів з Джо Байденом

Дональд Трамп відмовився від віртуальних дебатів з Джо Байденом

Дональд Трамп відмовився від участі у других теледебатах кандидатів у президенти США 15 жовтня, які організатори вирішили провести у віртуальному форматі. Він відкинув усі побоювання щодо загрози зараження коронавірусом. Зміна формату дебатів на віртуальний є "неприпустимою", заявив Трамп у четвер, 8 жовтня, в інтерв'ю телеканалу Fox Business. За словами президента США, "він не гаятиме час на віртуальні дебати", цитує агентство новин dpa.

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Раніше незалежна Комісія з президентських дебатів ухвалила рішення про зміну формату телебатів з огляду на те, що Трамп нещодавно інфікувався коронавірусом. У комісії обґрунтували це рішення необхідністю "захищати здоров'я та безпеку всіх, хто бере участь у другій президентській дискусії". Організатори пояснили, що за такого формату кандидати братимуть участь у дебатах з окремих віддалених місць, тоді як модератор та інші учасники перебуватимуть у Маямі в локації, де першопочатково мали проходити другі дебати.

У виборчому штабі Трампа згодом повідомили, що у час запланованих онлайн-теледебатів Трамп проведе мітинг для своїх прихильників.

Байден хоче представити план відновлення країни

Раніше цього тижня суперник Трампа, демократ Джо Байден заявив, що вони "не повинні вести дебати'', поки президент інфікований коронавірусом. Утім, Байден зазначив, що він "з нетерпінням чекає можливості провести дебати з Трампом", наголосивши, що учасникам "необхідно буде дотримуватися дуже суворих правил''.

Після рішення щодо віртуального формату дебатів та відмови Трампа брати участь у них речниця передвиборчого штабу Байдена Кейт Бедінгфілд 8 жовтня не виключила однозначно можливості участі кандидата від демократів у шоу. За її словами, Байден "з нетерпінням очікує на пряму розмову з американським народом". При цьому, зауважила Бедінгфілд, Байден має намір представити свій план відновлення країни. 

Нагадаємо, у Трампа минулого тижня було підтверджено інфікування коронавірусом. Його доправили в розташований у Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда (Walter Reed National Military Medical Center). Як стверджували в Білому домі, це зробили з превентивною метою за рекомендацією лікарів.

Після трьох днів лікування Трампа виписали з військового шпиталю. Прибувши в Білий дім, він закликав американців не боятися коронавірусу і зняв захисну маску. Його поведінку жорстко розкритикували опоненти з Демократичної партії. 

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